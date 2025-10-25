અમેરિકાએ રશિયાની તેલ કંપનીઓ પર લગાવ્યો પ્રતિબંધ

નવી દિલ્હીઃ અમેરિકા દ્વારા રશિયાની બે તેલ ઉત્પાદન કરતી કંપનીઓ પર પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યા બાદ ભારતીય રિફાઇનરી કંપનીઓ હવે રશિયાથી કાચા તેલના આયાતમાં થતી ઘટાડાની ભરપાઈ કરવા માટે પશ્ચિમ એશિયા, લેટિન અમેરિકા અને અમેરિકા જેવા વિસ્તારોમાંથી કાચા તેલની ખરીદી વધારે એવી શક્યતા છે. અમેરિકી સરકારે 22 ઓક્ટોબરે રશિયાની બે સૌથી મોટી ક્રૂડ ઓઇલ ઉત્પાદક કંપનીઓ — રોસનેફ્ટ (Rosneft) અને લ્યુકઓઇલ (Lukoil) — પર પ્રતિબંધ લગાવ્યા છે.
હવે તમામ અમેરિકી સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓને આ કંપનીઓ સાથે વેપાર કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. પ્રતિબંધિત રશિયન તેલ કંપનીઓ અથવા તેમની સહાયક કંપનીઓ સાથે લેવડદેવડ કરતી કોઈ પણ બિન અમેરિકી કંપનીને પણ દંડનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
21 નવેમ્બર સુધી પૂરા થવા જોઈએ બધા હાલના વ્યવહારો
અમેરિકાના નાણાં વિભાગે જણાવ્યું છે કે રોસનેફ્ટ અને લ્યુકઓઇલ સાથે જોડાયેલા બધા હાલના વ્યવહારો 21 નવેમ્બર સુધી પૂરા થઈ જવા જોઈએ. હાલ ભારતના કાચા તેલના કુલ આયાતમાં આશરે એક તૃતીયાંશ હિસ્સો રશિયાનો છે. રશિયાએ આ વર્ષે ભારતને સરેરાશ દિવસે આશરે 17 લાખ બેરલ ક્રૂડ ઓઇલ નિકાસ કર્યું છે, જેમાંથી આશરે 12 લાખ બેરલ પ્રતિદિન ક્રૂડ સીધું રોસનેફ્ટ અને લ્યુકઓઇલ પાસેથી આવ્યું છે.
આમાંથી મોટા ભાગનું તેલ ખાનગી રિફાઇનરીઓ રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને નાયરા એનર્જી એ ખરીદ્યું હતું, જ્યારે સરકારી રિફાઇનરીઓનો તેમાં ઓછો હિસ્સો રહ્યો છે. ભારતીય રિફાઇનરીઓ અમેરિકી પ્રતિબંધોના જોખમથી દૂર રહેવા માગે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર રોસનેફ્ટ સાથે 25 વર્ષનો કરાર ધરાવતી રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, જેમાં રોજના 5 લાખ બેરલ સુધી કાચા તેલની ખરીદીની જોગવાઈ છે — રશિયાથી આયાત બંધ કરનાર પ્રથમ ભારતીય કંપની બની શકે છે.