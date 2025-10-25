શાહરુખ ખાનની આ સુપરહિટ ફિલ્મો ફરી થિયેટરમાં થશે રિલીઝ

શાહરૂખ ખાન 2 નવેમ્બરે પોતાનો જન્મદિવસ ઉજવવાના છે. તેણે આ જન્મદિવસના અઠવાડિયામાં પોતાના ચાહકોને એક મોટી ભેટ આપી છે. તેમની જૂની ફિલ્મો ફરી એકવાર દર્શકો થિયેટરમાં માણી શકશે.
બોલિવૂડ સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાન 2 નવેમ્બરે પોતાનો 60મો જન્મદિવસ ઉજવવા માટે તૈયાર છે. તેમના જન્મદિવસ પહેલા તેમણે તેમના ચાહકો માટે એક ખાસ ભેટ રજૂ કરી છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા, શાહરૂખે જાહેરાત કરી કે તેમની કેટલીક જૂની, લોકપ્રિય ફિલ્મો જેમ કે “મૈં હૂં ના,” “ઓમ શાંતિ ઓમ,” અને “કભી હાં કભી ના” થિયેટરોમાં ફરીથી રિલીઝ થઈ રહી છે. તેમણે મજાકમાં નોંધ્યું કે શાહરૂખ વર્ષોથી તેમની ફિલ્મોમાં બહુ બદલાયો નથી. તેમણે ઉમેર્યું કે ફક્ત તેમના વાળ બદલાયા છે અને તે થોડો વધુ સુંદર બન્યો છે.
શુક્રવારે શાહરૂખ ખાને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વિડીયો શેર કર્યો જેમાં પસંદગીના થિયેટરોમાં ફરીથી રિલીઝ થઈ રહેલી સાત ફિલ્મો દર્શાવવામાં આવી છે. આ સાત ફિલ્મોમાં 2013 ની એક્શન-કોમેડી “ચેન્નઈ એક્સપ્રેસ”, સંજય લીલા ભણસાલીની રોમેન્ટિક મહાકાવ્ય “દેવદાસ” (2002), અને મણિરત્નમની 1998 ની રાજકીય નાટક “દિલ સે” શામેલ છે. શાહરૂખ ખાનની ફિલ્મો “કભી હાં કભી ના” (1994), ઓમ શાંતિ ઓમ (2007), “મૈં હૂં ના” (2004), અને તાજેતરની બ્લોકબસ્ટર “જવાન” (2023) પણ પ્રદર્શિત થઈ રહી છે. કિંગ ખાને પોતાના કેપ્શનમાં લખ્યું, “મારી કેટલીક જૂની ફિલ્મો થિયેટરોમાં પાછી ફરી રહી છે. તેમાંનો માણસ બહુ બદલાયો નથી – ફક્ત તેના વાળ… અને થોડો વધુ સુંદર.” શાહરૂખ ખાન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ 31 ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈ રહ્યો છે!
ચાહકોની પ્રતિક્રિયાઓ
શાહરૂખ ખાને જાહેરાત કર્યા પછી તરત જ ચાહકો શાહરૂખ ખાન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ માટે ઉત્સાહ વ્યક્ત કરવા માટે ટિપ્પણીઓ વિભાગમાં ઉમટી પડ્યા. એક ચાહકે લખ્યું, “શાહરૂખ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલની રાહ જોઈ શકતો નથી,” જ્યારે બીજાએ ટિપ્પણી કરી, “આખરે મોટા પડદા પર દેવદાસ જોવા મળશે.” અન્ય એક યુઝરે લખ્યું કે, “આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ કે અમે તમારી શ્રેષ્ઠ ફિલ્મો ફરીથી મોટા પડદા પર જોઈ શક્યા.” બીજા ચાહકે વિનંતી કરી, “‘સ્વદેશ 2004’, એક અમૂલ્ય ફિલ્મની ફરીથી રજૂઆત માટે અરજી.” વેરાયટીએ શાહરૂખ ખાનને ટાંકીને કહ્યું, “સિનેમા હંમેશા મારું ઘર રહ્યું છે, અને આ ફિલ્મોને મોટા પડદા પર પાછા ફરતા જોવું એક સુંદર પુનઃમિલન જેવું લાગે છે.” તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, “આ ફિલ્મો ફક્ત મારી વાર્તાઓ નથી; તે એવા દર્શકોની છે જેમણે છેલ્લા 33 વર્ષથી તેમને પ્રેમથી સ્વીકાર્યા છે.”