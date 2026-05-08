યુએસ કોર્ટે નવા ટેરિફ ઓર્ડરને નકાર્યો, કહ્યું -વેપાર કાયદાનો દુરુપયોગ

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની ટેરિફ નીતિને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. યુએસ ફેડરલ ટ્રેડ કોર્ટે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર દ્વારા લાદવામાં આવેલા નવા વૈશ્વિક આયાત ટેરિફને રદ કરી દીધા છે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે 1974ના વેપાર કાયદા હેઠળ આપવામાં આવેલી મર્યાદિત સત્તાઓનો દુરુપયોગ કર્યો છે અને કાયદાની બહાર જઈને 10 ટકા આયાત સરચાર્જ લાદવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.
વેપાર કાયદો શા માટે ઘડવામાં આવ્યો?
યુએસ કોર્ટ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડે 2-1ના ચુકાદામાં કહ્યું કે ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્ર વ્યાપક વેપાર ખાધ અને ચાલુ ખાતાની ખાધના આધારે 1974ના વેપાર કાયદાની કલમ 122 લાગુ કરી શકતું નથી. કોર્ટના મતે, આ કાયદો 1970ના દાયકાના ચોક્કસ ચુકવણી સંતુલન કટોકટીને સંબોધવા માટે બનાવવામાં આવ્યો હતો, આધુનિક સમયની લાક્ષણિક વેપાર ખાધને નહીં.
ટ્રમ્પ શું સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા?
ન્યાયાધીશો માર્ક એ. બાર્નેટ અને ક્લેર આર. કેલીએ તેમના ચુકાદામાં જણાવ્યું હતું કે ટ્રમ્પની ઘોષણા એ સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ કે કાયદા દ્વારા જરૂરી શરતો પૂરી થઈ છે. રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફેબ્રુઆરીમાં આ ટેરિફ લાદ્યા હતા.
કોર્ટે શું ચેતવણી આપી હતી?
કોર્ટે એ પણ ચેતવણી આપી હતી કે રાષ્ટ્રપતિને આટલા વ્યાપક અર્થઘટનની મંજૂરી આપવાથી તેમને વર્ચ્યુઅલ રીતે અમર્યાદિત ટેરિફ સત્તા મળશે. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે આમ કરવાથી બંધારણીય પ્રશ્નો ઉભા થઈ શકે છે, કારણ કે ટેરિફ અને વેપાર નીતિ નક્કી કરવાનો અધિકાર મુખ્યત્વે કોંગ્રેસ પાસે છે.
કોર્ટે ટ્રમ્પના અગાઉના ટેરિફને ફગાવી દીધા હતા
આ વર્ષની શરૂઆતમાં યુએસ સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રમ્પના અગાઉના ટેરિફને ફગાવી દીધા હતા, જે તેમણે ઇમરજન્સી પાવર્સ એક્ટ હેઠળ લાગુ કર્યા હતા. આ પછી ફેબ્રુઆરીમાં ટ્રમ્પે કલમ 122 નો ઉપયોગ કરીને નવા ટેરિફ લાગુ કર્યા. આ જોગવાઈ રાષ્ટ્રપતિને મહત્તમ 150 દિવસ માટે 15 ટકા સુધીની કામચલાઉ આયાત જકાત લાદવાની મંજૂરી આપે છે.
ટ્રમ્પ વહીવટીતંત્રે દાવો કર્યો હતો કે અમેરિકાની મોટી વેપાર ખાધને ધ્યાનમાં રાખીને આ કાર્યવાહી જરૂરી હતી. જો કે, કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો હતો કે કાયદામાં ઉલ્લેખિત ચુકવણી સંતુલન કટોકટી વર્તમાન વેપાર ખાધનો ઉલ્લેખ કરતી નથી.