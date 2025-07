બિહાર વિધાનસભામાં હંગામોઃ વિધાનસભ્યોની માર્શલ સાથે ધક્કામુક્કી

પટનાઃ બિહાર વિધાનસભામાં મંગળવારે SIR અને ગુનાહિત મામલાઓ સહિત અનેક મુદ્દાઓ પર બીજા દિવસે ભારે હંગામો થયો હતો. વિપક્ષી RJD ધારાસભ્યો હોબાળો કરતાં વેલમાં પહોંચી ગયા હતા. આ હોબાળા દરમિયાન RJD ધારાસભ્ય સતીશ દાસને ધારાસભ્યોએ ત્રણ વખત ઊંચે ઉઠાવી ફેંકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ માર્શલે એ થવા દીધું નહીં.

સતીશ દાસે કહ્યું કે ધારાસભ્યો મને ઉઠાવીને CMની ખોળામાં ફેંકવા માગતા હતા. CMને ખબર પણ નહોતી કે અમે કાળાં કપડાં પહેરીને કેમ આવ્યા છીએ. CMને આ વાતની જાણ થાય, એ માટે જ મને ફેંકવા માગતા હતા.

માર્શલ સાથે ધારાસભ્યોની ધક્કા-મુક્કી

પ્રાપ્ત માહિતી પ્રમાણે વેલમાં પહોંચ્યા પછી વિપક્ષી ધારાસભ્યોએ રિપોર્ટર ટેબલ પાસે મૂકેલી ખુરશી ઉપાડી હતી, જેને માર્શલોએ પાછી લઈ લીધી. રિપોર્ટર ટેબલને માર્શલોએ ઘેરી લીધી હતી. આ દરમિયાન માર્શલ અને ધારાસભ્યો વચ્ચે ધક્કામુક્કી પણ જોવા મળી. હોબાળો કરતા ધારાસભ્યો SIR પાછું લોનાં સૂત્રો લગાવી રહ્યા હતા.

VIDEO | Bihar Assembly Session: Opposition leaders stage a protest over various issues at the entrance of the Assembly building. Congress MLA Shakil Ahmed Khan says, “This protest is against the law and order situation in the state, other criminal activities that are happening… pic.twitter.com/gzBCkKA5Iw

— Press Trust of India (@PTI_News) July 22, 2025