UPI નિયમો 15 સપ્ટેમ્બરથી બદલાશે, તમે ખાસ જાણી લેજો

નેશનલ પેમેન્ટ્સ કોર્પોરેશન (NPCI) એ એક મોટો ફેરફાર કર્યો છે અને જાહેરાત કરી છે કે UPI ટ્રાન્ઝેક્શન માટે નવી મર્યાદા 15 સપ્ટેમ્બર, 2025 થી અમલમાં આવશે. હવે વીમા પ્રીમિયમ, મૂડી બજાર રોકાણ, ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ ચુકવણી જેવી ખાસ શ્રેણીઓમાં એક સમયે 5 લાખ રૂપિયા સુધીની ચુકવણી કરી શકાય છે.
મહત્તમ 24 કલાકની મર્યાદા
NPCI એ દરેક શ્રેણી માટે અલગ અલગ દૈનિક મર્યાદા પણ નક્કી કરી છે. રોકાણ, વીમા અને મુસાફરી જેવી શ્રેણીઓ માટે, 24 કલાકમાં ₹ 10 લાખ સુધીની ચુકવણી શક્ય બનશે. તે જ સમયે, ક્રેડિટ કાર્ડ બિલ ચુકવણી માટેની મર્યાદા થોડી ઓછી રાખવામાં આવી છે, જ્યાં એક દિવસમાં મહત્તમ 6 લાખ રૂપિયા ચૂકવી શકાય છે.
સામાન્ય વપરાશકર્તાઓ માટે શું બદલાશે
સામાન્ય લોકો માટે વ્યક્તિ-થી-વ્યક્તિ (P2P) વ્યવહાર મર્યાદામાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. એટલે કે, મિત્રો કે પરિવારને પૈસા મોકલવાની મર્યાદા હજુ પણ દરરોજ 1 લાખ રૂપિયા રહેશે. આ સુવિધા પહેલાની જેમ જ PhonePe, Google Pay અને Paytm જેવી લોકપ્રિય UPI એપ્સ પર ઉપલબ્ધ રહેશે.
મોટા વ્યવહારોમાં સરળતા
નવી મર્યાદાનો સૌથી મોટો ફાયદો તે ગ્રાહકો માટે થશે જેમને ઘણીવાર મોટી ચુકવણી કરવી પડે છે. હવે વીમા પ્રીમિયમ, શેરબજારમાં રોકાણ, મોંઘા મુસાફરી બુકિંગ, ઘરેણાંની ખરીદી અને વ્યવસાયિક વ્યવહારો જેવી ચુકવણીઓ એક જ વ્યવહારમાં પૂર્ણ કરી શકાય છે. આનાથી વારંવાર નાના વ્યવહારો કરવાની જરૂરિયાત દૂર થશે.
ફેરફારનો હેતુ
NPCI કહે છે કે આ ફેરફારોનો હેતુ ઉચ્ચ-મૂલ્યની ચુકવણીઓને વધુ સુરક્ષિત અને સરળ બનાવવાનો છે. આનાથી ગ્રાહકોને માત્ર સુવિધા જ નહીં મળે, પરંતુ ડિજિટલ વ્યવહારોમાં વિશ્વાસ પણ વધશે. નિષ્ણાતો માને છે કે આ પગલું અર્થતંત્રમાં કેશલેસ વ્યવહારોને વધુ મજબૂત બનાવશે.