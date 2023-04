યુપી અકસ્માતઃ શાહજહાંપુરમાં ગારા નદીના પુલ પરથી ટ્રેક્ટર-ટ્રોલી ખાબકી, અનેક લોકોના મોત

ઉત્તર પ્રદેશના શાહજહાંપુરમાં એક મોટો અકસ્માત થયો છે. શનિવારે બપોરે ગારરા નદીના પુલ પરથી ટ્રેક્ટર ટ્રોલી નીચે પડી હતી. ટ્રોલીમાં મહિલાઓ અને બાળકો સહિત 40 જેટલા લોકો સવાર હતા. ઘણા લોકોના મોતના સમાચાર છે. અકસ્માતની માહિતી મળતા જ પોલીસ પ્રશાસનમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. પોલીસ અને પ્રશાસનના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે. ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે આ લોકો ગારરા નદીમાંથી પાણી લેવા આવ્યા હતા. મળતી માહિતી મુજબ તિલ્હાર વિસ્તારના બિરસિંહપુર ગામમાં કથાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. ગામના લોકો શનિવારે સવારે ટ્રેક્ટર-ટ્રોલીમાં બેસી ગરરા નદીમાં ગયા હતા. ડ્રાઇવર પાણી ભરતા પહેલા ગરરા નદીના પુલ પર ટ્રેક્ટર-ટ્રોલી ફેરવી રહ્યો હતો.

Shahjahanpur, UP | Over a dozen people are feared dead & many injured after a tractor trolley falls from a bridge into Garra river in Tilhar’s Birsinghpur village. Rescue operation is underway. pic.twitter.com/fauJBcOqYA

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 15, 2023