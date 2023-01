કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે ‘ક્રાંતિકારીઓ’ પુસ્તકનું વિમોચન કર્યું. આ દરમિયાન ગૃહમંત્રીએ વીર સાવરકરનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં તેમના અજોડ યોગદાનનું વર્ણન કર્યું હતું. શાહે કહ્યું કે આપણા દેશમાં અત્યાર સુધી માત્ર એક જ પ્રકારની વાર્તા અથવા કહો નેરેટિવ લાદવામાં આવી છે. હું એમ નથી કહેતો કે અન્ય લોકોએ કામ કર્યું નથી.

ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે, “દેશની આઝાદીની ચળવળમાં કોંગ્રેસનું મોટું યોગદાન છે પરંતુ અન્ય કોઈનું નથી. આ યોગ્ય નથી. 1857નું યુદ્ધ ગદર ચળવળ તરીકે ઓળખાતું હતું. વીર સાવરકર એવા પ્રથમ વ્યક્તિ હતા જેમને તેને ગદર ચળવળ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આઝાદીનું પ્રથમ યુદ્ધ.ત્યાંથી જ સશસ્ત્ર ક્રાંતિની કથા રચાઈ.આ ચળવળને કારણે આઝાદીની લડાઈએ વેગ પકડ્યો.

History is ruthless, it can't be distorted. It shines like lightning on a dark night & eventually, it comes out and has to be accepted. Nobody can suppress or hide the history of India's independence: Union Home minister Amit Shah at a book launch event in Delhi pic.twitter.com/61pQbWiD3y

— ANI (@ANI) January 11, 2023