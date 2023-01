કાબુલ બોમ્બ બ્લાસ્ટઃ અફઘાનિસ્તાનમાં વિસ્ફોટ, 20ના મોત

અફઘાનિસ્તાનના કાબુલમાં વિદેશ મંત્રાલયના ગેટ પાસે બોમ્બ વિસ્ફોટ થયો છે. આ બોમ્બ બ્લાસ્ટ બપોરે થયો હતો. અફઘાનિસ્તાનના તુલો ન્યૂઝ અનુસાર, વિસ્ફોટમાં 20 લોકોના મોત થયા છે અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા છે. ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા અનુસાર વિસ્ફોટનો અવાજ દૂર દૂર સુધી સંભળાયો હતો. કાબુલ સિક્યોરિટી એજન્સીના પ્રવક્તા ખાલિદ ઝદરાને ટ્વીટ કરીને વિસ્ફોટની પુષ્ટિ કરી છે.

Afghanistan: Blast reported in front of Taliban Ministry of Foreign Affairs' building in Kabul

સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવેલી તસવીરોમાં પીડિતોના મૃતદેહ રસ્તા પર દેખાય છે. અત્યાર સુધી, કોઈપણ જૂથે હુમલાની જવાબદારી લીધી નથી. ખાલિદ ઝદરાને કહ્યું કે સુરક્ષા દળો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે. વિસ્ફોટનો ભોગ બનેલા લોકોને કાબુલમાં વિદેશ મંત્રાલયની નજીકની ઈમરજન્સી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. બોમ્બ વિસ્ફોટમાં ઘાયલ થયેલા લોકોના સંબંધીઓ હોસ્પિટલની બહાર રાહ જોઈ રહ્યા છે. લોકો તેમના સંબંધીઓને શોધી રહ્યા છે જેમને બ્લાસ્ટમાં નુકસાન થયું છે.

Afghanistan | A spokesman for the Kabul security department, Khalid Zadran, in a tweet confirmed that the blast near the foreign ministry caused casualties. He added that the security forces have arrived at the scene, reports Tolo News

