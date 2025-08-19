કેન્દ્રીય કેબિનેટે ઓનલાઈન ગેમિંગ બિલને મંજૂરી આપી

મંગળવારે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી બેઠકમાં ઓનલાઈન ગેમિંગ બિલને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. આ પછી, ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીને સજાપાત્ર ગુનો બનાવવામાં આવ્યો છે. આ બિલ બુધવારે લોકસભામાં રજૂ કરી શકાય છે. ઓનલાઈન ગેમિંગ બિલ દ્વારા ઓનલાઈન ગેમિંગનું નિયમન કરવામાં આવશે. કેન્દ્ર સરકારનું કહેવું છે કે આ પગલું ગેમિંગ ઉદ્યોગમાં પારદર્શિતા અને નિયંત્રણ વધારશે, જેમાં તમામ લિસ્ટેડ અને અનલિસ્ટેડ કંપનીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે.
નવા બિલમાં કેટલીક ઓનલાઈન ગેમ્સ પર પ્રતિબંધ મૂકવાની જોગવાઈઓ પણ શામેલ છે. એટલે કે, વ્યસન, નાણાકીય નુકસાન અથવા સામાજિક અસરને પ્રોત્સાહન આપતી રમતો પર પ્રતિબંધ મૂકી શકાય છે. ઉપરાંત, જે રમતોનું નિયમન કરવામાં આવશે તે ચેસ, ક્વિઝ અને ઈ-સ્પોર્ટ્સ જેવી કૌશલ્ય આધારિત રમતો છે, કંપનીઓ માટે તે કહેવું ફરજિયાત રહેશે કે તેમની રમત કૌશલ્ય આધારિત છે કે તક આધારિત છે. દરેક પ્લેટફોર્મ પર KYC અને ડેટા સુરક્ષા નિયમો લાગુ થશે. સગીરો માટે સમય મર્યાદા, ખર્ચ મર્યાદા અને માતાપિતાનું નિયંત્રણ ફરજિયાત રહેશે. ગેમિંગ ઉદ્યોગ પર અસર થશે.
આ બિલનો ઉદ્દેશ ઓનલાઈન ગેમિંગ ક્ષેત્રમાં નિયમો અને નિયમનો નક્કી કરવાનો અને ગ્રાહકોને સુરક્ષિત વાતાવરણ પૂરું પાડવાનો છે. હાલમાં, ગેમિંગ કંપનીઓ પર સ્પષ્ટ નિયમનનો અભાવ છે, જેના કારણે ગ્રાહકો ઘણીવાર શોષણ અને છેતરપિંડીનો ભોગ બને છે. નવા કાયદા પછી, ભારતના ઓનલાઈન ગેમિંગ ઉદ્યોગ, જેમાં કરોડો વપરાશકર્તાઓ સક્રિય છે, તેને સીધી અસર થશે. ખાસ કરીને જે કંપનીઓ વર્ચ્યુઅલ મની, રિયલ કેશ ગેમ્સ અથવા કોઈપણ નિયમન વિના સટ્ટાબાજી સંબંધિત રમતો ચલાવી રહી છે, તેમણે તેમની નીતિ બદલવી પડશે.
કઈ રમતો પર પ્રતિબંધ મૂકી શકાય છે?
બિલમાં એવી રમતો પર પ્રતિબંધ મૂકવાની જોગવાઈ છે જે જુગાર અથવા સટ્ટાને પ્રોત્સાહન આપે છે. વર્ચ્યુઅલ મની અથવા રિયલ કેશ સટ્ટાબાજી પર આધારિત છે. ખેલાડીઓનું વ્યસન વધારવું અને નાણાકીય નુકસાન પહોંચાડવું. હિંસક અથવા વાંધાજનક સામગ્રીને પ્રોત્સાહન આપવું. આની સીધી અસર તે કંપનીઓ પર પડશે જે કોઈપણ નિયમન વિના આવી રમતો ચલાવી રહી છે.
નોંધનીય છે કે ભારતના ઓનલાઈન ગેમિંગ ઉદ્યોગનું કદ 3 અબજ ડોલરથી વધુ છે. આવી સ્થિતિમાં, નવા કાયદાથી વાસ્તવિક કંપનીઓને ફાયદો થશે. ઉપરાંત, વિદેશી રોકાણકારોનો વિશ્વાસ પણ વધશે, કારણ કે ઉદ્યોગ હવે કાનૂની માળખામાં કામ કરશે.