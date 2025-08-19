લેહમાં રણવીર સિંહની ‘ધુરંધર’ના સેટ પર 100 થી વધુ ક્રૂ મેમ્બર્સ એકસાથે બીમાર પડ્યા

રણવીર સિંહની મોસ્ટ અવેટેડ ફિલ્મ ‘ધુરંધર’નું શૂટિંગ આ દિવસોમાં લેહમાં ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ હવે સુપરસ્ટારની આ ફિલ્મનું શૂટિંગ મોટી મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયું છે. આદિત્ય ધર દ્વારા દિગ્દર્શિત ‘ધુરંધર’માં રણવીરની સાથે સંજય દત્ત, આર. માધવન, અક્ષય ખન્ના, અર્જુન રામપાલ અને સારા અર્જુન જેવા કલાકારો પણ જોવા મળશે. પરંતુ, રવિવાર, 17 ઓગસ્ટની સાંજે શૂટિંગ દરમિયાન સેટ પર અચાનક હંગામો મચી ગયો, જ્યારે ફિલ્મના 100 થી વધુ ક્રૂ મેમ્બર્સ એક સાથે બીમાર પડી ગયા.
રિપબ્લિક વર્લ્ડના એક અહેવાલ મુજબ, અચાનક સેટ પરના ઘણા ક્રૂ સભ્યોએ પેટમાં તીવ્ર દુખાવો, ઉલટી અને માથાનો દુખાવો થવાની ફરિયાદ શરૂ કરી, ત્યારબાદ તે બધાને તાત્કાલિક લેહની સજલ નરબૂ મેમોરિયલ (SNM) હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. આ મામલો ફૂડ પોઇઝનિંગનો હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ અત્યાર સુધી નિર્માતાઓ તરફથી આ અંગે કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી.
ખરેખર, આ દિવસોમાં લેહના પત્થર સાહિબમાં ‘ધૂરંધર’નું શૂટિંગ ચાલી રહ્યું છે, જ્યાં 600 થી વધુ લોકોને ભોજન પીરસવામાં આવ્યું હતું અને અચાનક 100 થી વધુ લોકોની તબિયત એક પછી એક બગડવા લાગી. આ કટોકટીની પરિસ્થિતિને કારણે, શૂટિંગ બંધ કરવું પડ્યું અને બધાને નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. નિર્માતાઓએ પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણપણે સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી ફિલ્મનું શૂટિંગ સ્થગિત રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે. ડોક્ટરોએ પુષ્ટિ આપી છે કે આ ફૂડ પોઇઝનિંગનો કેસ છે.
તમને જણાવી દઈએ કે, 6 જુલાઈના રોજ નિર્માતાઓ દ્વારા ‘ધુરંધર’નું ફર્સ્ટ લૂક ટીઝર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં રણવીર સિંહ ખૂબ જ શક્તિશાળી અવતારમાં જોવા મળ્યો હતો. આ સાથે, નિર્માતાઓએ ફિલ્મની રિલીઝ તારીખની પણ જાહેરાત કરી. રણવીર સિંહ અભિનીત ‘ધુરંધર’ 5 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે. રણવીર સિંહના જન્મદિવસ પર નિર્માતાઓએ ફિલ્મનું ફર્સ્ટ લૂક ટીઝર રિલીઝ કર્યું હતું.
તમને જણાવી દઈએ કે, રણવીરની ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર શાહિદ કપૂરની ફિલ્મ સાથે સ્પર્ધામાં ઉતરવાની છે. ‘ધુરંધર’ ની સાથે, વિશાલ ભારદ્વાજની શાહિદ કપૂર સ્ટારર ફિલ્મ પણ 5 ડિસેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે અને પ્રભાસની ‘ધ રાજા સાબ’ 6 ડિસેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં આવશે, જોકે એવી ચર્ચા છે કે ‘ધ રાજા સાબ’ ની રિલીઝ તારીખ મુલતવી રાખવામાં આવી શકે છે.