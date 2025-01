અંડર 19 ભારતીય ટીમે રચ્યો ઇતિહાસ, ઇંગ્લેન્ડને હરાવીને ફાઇનલમાં કર્યો પ્રવેશ

ભારતે અંડર 19 મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ 2025ની ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. શુક્રવારે ટીમ ઈન્ડિયાએ સેમિફાઇનલમાં ઈંગ્લેન્ડને હરાવ્યું. ભારતીય અંડર 19 ટીમે આ મેચ 9 વિકેટથી જીતી હતી. ટીમ ઈન્ડિયા માટે જી કમલિનીએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને અણનમ અડધી સદી ફટકારી. તેણે ૫૦ બોલમાં ૫૬ રનની ઇનિંગ રમી. કમલિનીની ઇનિંગમાં 8 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો.

પ્રથમ બેટિંગ કરતા ઇંગ્લેન્ડે 8 વિકેટ ગુમાવીને 113 રન બનાવ્યા. આ દરમિયાન ઓપનર ડેવિના પેરિને 45 રનની ઇનિંગ રમી. તેણે 40 બોલનો સામનો કર્યો અને 6 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા ફટકાર્યા. ટ્રોડી જોહ્ન્સને 25 બોલનો સામનો કરીને 30 રન બનાવ્યા. તેણે 3 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગો ફટકાર્યો. આ દરમિયાન ભારત તરફથી આયુષી શુક્લાએ 2 વિકેટ લીધી. તેણે 4 ઓવરમાં 21 રન આપ્યા. પારુણિકા અને વૈષ્ણવી શર્માએ 3-3 વિકેટ લીધી.

ટીમ ઈન્ડિયાએ 15 ઓવરમાં મેચ જીતી લીધી

ઇંગ્લેન્ડ દ્વારા આપવામાં આવેલા લક્ષ્યનો પીછો કરતી ટીમ ઇન્ડિયાએ માત્ર 15 ઓવરમાં જ મેચ જીતી લીધી. ભારત તરફથી જી કમલિની અને જી ત્રિશા ઓપનિંગ કરવા આવ્યા. આ દરમિયાન ત્રિશાએ 29 બોલનો સામનો કરીને 35 રન બનાવ્યા. તેણે 5 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. જ્યારે કમલિનીએ અડધી સદી ફટકારી હતી. તેણે ૫૦ બોલમાં અણનમ ૫૬ રન બનાવ્યા. કમલિનીની ઇનિંગમાં 8 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. સાનિકા ચાલકે ૧૧ રન બનાવી અણનમ રહી.

𝗜𝗻𝘁𝗼 𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹! 👏 👏

The unbeaten run in the #U19WorldCup continues for #TeamIndia! 🙌 🙌

India march into the Final after beating England by 9⃣ wickets and will now take on South Africa in the summit clash! 👌 👌

Scorecard ▶️ https://t.co/rk4eoCA1B0 #INDvENG pic.twitter.com/n3uIoO1H1Q

— BCCI Women (@BCCIWomen) January 31, 2025