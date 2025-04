IPL 2025: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે રાજસ્થાન રોયલ્સને તેમના ઘરઆંગણે હરાવ્યું

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) 2025 ની મેચ નંબર-28 માં રાજસ્થાન રોયલ્સનો સામનો રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સાથે થયો. 13એપ્રિલ (રવિવાર) ના રોજ જયપુરના સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં આરસીબીએ 9 વિકેટથી જીત મેળવી હતી. RCB ને જીતવા માટે 174 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો હતો, જે તેણે માત્ર 17.3 ઓવરમાં જ મેળવી લીધો. આરસીબીની જીતમાં ઓપનર ફિલ સોલ્ટ (65) અને વિરાટ કોહલી (62*) એ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. બંનેએ અડધી સદીની ઇનિંગ્સ રમીને રાજસ્થાનના બોલરોને ચારેબાજુ ફટકાર્યા હતા.કોહલીએ ટી20 ક્રિકેટમાં અડધી સદીની સદી પૂર્ણ કરી. આ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરનો વર્તમાન સિઝનમાં છ મેચમાં ચોથો વિજય હતો. બીજી તરફ, રાજસ્થાન રોયલ્સની છ મેચમાં આ ચોથી હાર હતી.

A blistering start from Phil Salt and an ice-cold finish from Virat Kohli power #RCB to win No. 4 👊

ટાર્ગેટ પીછો કરતી વખતે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે શાનદાર શરૂઆત કરી હતી. વિરાટ કોહલી અને ફિલ સોલ્ટે પાવરપ્લેનો ફાયદો ઉઠાવ્યો અને શાનદાર શોટ રમ્યા. આ દરમિયાન કિંગ કોહલીને પણ રાહત મળી જ્યારે ચોથી ઓવરમાં સંદીપ શર્માના બોલ પર રિયાન પરાગે તેનો કેચ છોડી દીધો. પાવર પ્લેમાં આરસીબીએ 65 રન બનાવ્યા. આ પછી ફિલ સોલ્ટે 8મી ઓવરના બીજા બોલ પર ચોગ્ગો ફટકાર્યો અને 28 બોલમાં પોતાની ફિફ્ટી પૂરી કરી.

🎥 A look at Phil Salt’s carnage that gave #RCB a flying start in the chase 👊

‘ઈમ્પેક્ટ સબ’ કુમાર કાર્તિકેય દ્વારા સોલ્ટ-કોહલી ભાગીદારીનો અંત આવ્યો. ડાબોડી સ્પિનર ​​કાર્તિકેયે ફિલ સોલ્ટને યશસ્વી જયસ્વાલના હાથે કેચ કરાવ્યો હતો. સોલ્ટે માત્ર 33 બોલમાં 65 રન બનાવ્યા, જેમાં 5 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. સોલ્ટ અને કોહલી વચ્ચે 52 બોલમાં 92 રનની ભાગીદારી થઈ. સોલ્ટ આઉટ થયા પછી, ‘ઈમ્પેક્ટ સબ’ દેવદત્ત પડિકલે વિરાટ કોહલીને સારો ટેકો આપ્યો અને RCB ને સરળ જીત અપાવી. કોહલીએ 45 બોલમાં ચાર ચોગ્ગા અને બે છગ્ગાની મદદથી અણનમ 62 રન બનાવ્યા. તે જ સમયે, પડિકલે 28 બોલમાં અણનમ 40 રન બનાવ્યા, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે.

In all his glory! ✨

Chase master Virat Kohli doing what he does best to take #RCB over the line 🤌

Updates ▶ https://t.co/rqkY49M8lt#TATAIPL | #RRvRCB | @RCBTweets | @imVkohli pic.twitter.com/CtGca5wrm6

