જો ડોલર મંજૂર નહીં તો બ્રિક્સ દેશો પર લગાવાશે ટેરિફઃ ટ્રમ્પની ચેતવણી

નવી દિલ્હીઃ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ફરી એક વાર બ્રિકસ દેશો પર ટેરિફ લગાવવાની ચેતવણી ઉચ્ચારી છે. ટ્રમ્પે ધમકી આપી હતી કે બ્રિક્સ દેશો સમજી કે એ અમેરિકી ડોલરને રિપ્લેસ નહીં કરી શકે. જો આવું કરવાના પ્રયાસ થયા તો અમેરિકા આ દેશો પર 100 ટકા ટેરિફ લગાવશે. ભારત પણ બ્રિકસ દેશોનો ભાગ છે.

ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે અમેરિકા ઈચ્છે છે કે બ્રિક્સ દેશો સમજી લે કે તે અમેરિકન ડોલરનું સ્થાન નહીં લઈ શકે. જો એવું થશે તો બ્રિક્સ દેશો 100 ટકા ટેરિફ ચૂકવવા તૈયારી કરી લે. ટ્રમ્પે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ટ્રુથ પર કહ્યું હતું કે બ્રિક્સ દેશો અમેરિકન ડોલરના વર્ચસ્વને પડકારવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે અને અમે તમાશો જોઇ રહ્યા છીએ, પણ હવે આવું નહીં ચાલે. હું તમાશો નથી જોવાનો.

ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે આ હોસ્ટાઈલ દેશો અમેરિકન ડોલરના વર્ચસ્વને પડકારવાનો પ્રયાસ ન કરે અને ન તો બ્રિક્સ દેશોની કોઈ કરન્સી લાવે અથવા તેને સપોર્ટ કરે. જો કોઈએ આવું કર્યું તો બ્રિક્સ દેશો પર 100 ટકા ટેરિફ લગાવવામાં આવશે. ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે જો મારી વાત ન માની તો અમેરિકન બજારના દરવાજા આવા દેશો માટે કાયમ માટે બંધ કરી દઈશ. તેમણે કોઈ અન્ય બજારો શોધવા પડશે. ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે તેની કોઈ સંભાવના જ નથી કે બ્રિક્સ દેશ ઈન્ટરનેશનલ બજારમાં અમેરિકન ડોલરનું સ્થાન કોઈ અન્ય કરન્સીને આપે.

President Donald Trump is threatening anyone and everyone with tariffs.

