U-ટર્નઃ વક્ફ કાયદો લાગુ કરવા મમતા સરકાર રાજી

કોલકાતાઃ કેન્દ્રના નવા વક્ફ એક્ટ 2025ને મહિનાઓ સુધી અમલમાં મૂકવા ઇનકાર કર્યા પછી પશ્ચિમ બંગાળ સરકારે અંતે કાયદો સ્વીકારી લીધો છે અને પાંચ ડિસેમ્બર સુધી રાજ્યની 82,000 વક્ફ સંપત્તિઓની વિગતો સેન્ટ્રલ પોર્ટલ પર અપલોડ કરવાની સૂચનાઓ આપી છે.
વક્ફ સુધારા અધિનિયમ 2025 આ વર્ષના એપ્રિલમાં સંસદનાં બંને ગૃહોમાં પસાર થયો હતો. ગુરુવારે સાંજે તમામ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટોને લખેલા પત્રમાં પશ્ચિમ બંગાળના અલ્પસંખ્યક વિકાસ વિભાગના સચિવ પી.બી. સલીમે નક્કી કરેલી સમયમર્યાદામાં રાજ્યની વક્ફ સંપત્તિઓની જિલ્લાવાર માહિતી સેન્ટ્રલ પોર્ટલ umeedminority.gov.in પર અપલોડ કરવાની સૂચના આપી છે.
આ નિર્ણયને રાજકીય રીતે ખૂબ મહત્વનો માનવામાં આવી રહ્યો છે, કારણ કે CM મમતા બેનર્જીએ જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ આ નવા કાયદાને રાજ્યમાં અમલમાં મૂકવા નહીં દે. આ ઉપરાંત કેન્દ્રની મોદી સરકાર દ્વારા બિલ રજૂ થયા બાદ રાજ્યમાં વ્યાપક વિરોધ પ્રદર્શન થયાં હતાં. આ કાયદો પસાર થયા પછી થોડા દિવસોમાં નવ એપ્રિલે જૈન સમુદાયના એક કાર્યક્રમમાં બોલતી વખતે તેમણે કહ્યું હતું કે હું બંગાળમાં વક્ફ સુધારા અધિનિયમને લાગુ નહીં થવા દે. હું તેમને ફૂટ પાડીને રાજ કરવાની મંજૂરી નહીં આપું. અહીં 33 ટકા મુસ્લિમ છે. તેઓ સદીઓથી અહીં રહે છે. તેમની રક્ષા કરવી મારું કર્તવ્ય છે.
મમતા સરકારે કોર્ટનાં દ્વાર ખટખટાવ્યાં હતાં
સુધારેલા કાયદા મુજબ વક્ફ બોર્ડ અને ટ્રિબ્યુનલમાં હવે બિન મુસ્લિમ સભ્યોનો સમાવેશ થશે અને જો કોઈ સંપત્તિ વક્ફ હોવાનો દાવો થાય તો તે અંગેનો અંતિમ નિર્ણય સરકાર કરશે. મમતા બેનર્જીની આગેવાની હેઠળની TMC સરકારે આ કાયદાના વિરોધમાં કોર્ટનાં દ્વાર ખટખટાવ્યાં હતાં, પરંતુ ત્યાંથી તેમને સંતોષકારક ચુકાદો મળ્યો નહોતો.
સુધારેલા અધિનિયમની કલમ 3B મુજબ દેશની તમામ રજિસ્ટર્ડ વક્ફ સંપત્તિઓની વિગતો છ મહિનામાં (5 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી) સેન્ટ્રલ પોર્ટલ પર અપલોડ કરવાની રહેશે. રાજ્ય અલ્પસંખ્યક વિભાગ દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરોને મોકલાયેલા પત્ર મુજબ રાજ્યમાં 82,000થી વધુ વક્ફ સંપત્તિઓ છે અને તમામ માહિતી સંબંધિત મુતવલ્લીઓ દ્વારા અપલોડ કરવી પડશે.