સરકારનો નિર્ણય: ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના હવે ફાર્મસીઓમાંથી કફ સીરપ નહીં મળે

દવાઓમાં મળી આવતા હાનિકારક રસાયણો અને બાળકોના મૃત્યુના તાજેતરના કિસ્સાઓને ધ્યાનમાં રાખીને, કેન્દ્ર સરકારે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. હવે ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના ફાર્મસીઓમાંથી કફ સિરપ ખરીદી શકાશે નહીં. સરકારે આ નિર્ણય કેમ લીધો તે જાણીએ.
અસંખ્ય બાળકોના મૃત્યુ અને કફ સિરપના પ્રતિકૂળ પરિણામોને ધ્યાનમાં રાખીને, કેન્દ્ર સરકારે તેના મનસ્વી વેચાણને રોકવા માટે કડક પગલાં લીધાં છે. હવે, મોટાભાગના કફ સિરપ મેડિકલ સ્ટોર્સમાં ડૉક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના વેચવામાં આવશે નહીં. તેમને દરેક પ્રિસ્ક્રિપ્શનનો રેકોર્ડ જાળવવાની જરૂર પડશે. વધુમાં, કડક કફ સિરપ ગુણવત્તા નિયંત્રણ નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી રહેશે.
ડ્રગ એડવાઇઝરી કમિટીની મંજૂરી બાદ નિયમો કડક બનાવવાનો નિર્ણય
સરકારની ટોચની નિયમનકારી સંસ્થા, ડ્રગ એડવાઇઝરી કમિટીએ કફ સિરપને તેના શેડ્યૂલમાંથી દૂર કરવાની મંજૂરી આપી છે જે અગાઉ તેમને લાઇસન્સિંગ અને ખાસ દેખરેખ નિયમોમાંથી મુક્તિ આપતી હતી. આનો અર્થ એ છે કે તેમને ખરીદવા માટે ડૉક્ટરની સલાહ અને પ્રિસ્ક્રિપ્શન ફરજિયાત રહેશે.
મધ્યપ્રદેશ અને વિદેશમાં અનેક મૃત્યુ બાદ ડૉક્ટરની સલાહ ફરજિયાત
એક સમિતિના સભ્યએ જણાવ્યું હતું કે આ દરખાસ્ત એટલા માટે રજૂ કરવામાં આવી હતી કારણ કે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં ભારતમાંથી નિકાસ કરવામાં આવતી અનેક કફ સિરપમાં ડાયઇથિલિન ગ્લાયકોલ (DEG) અને ઇથિલિન ગ્લાયકોલ (EG) જેવા ખતરનાક રસાયણો મળી આવ્યા હતા. આના કારણે ગામ્બિયા, ઉઝબેકિસ્તાન અને કેમરૂનમાં અનેક બાળકોના મૃત્યુ થયા છે. તાજેતરમાં, મધ્યપ્રદેશમાં પણ ઘણા બાળકોના મૃત્યુ થયા છે. સમિતિના જણાવ્યા અનુસાર, સરકાર લોકોને ખાંસી અને શરદી જેવી સામાન્ય બીમારીઓ માટે પણ સ્વ-દવાને બદલે ડૉક્ટરની સલાહ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
બાળ સુરક્ષા પ્રાથમિકતા
કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રાલયના એક ઉચ્ચ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે બાળ સુરક્ષા સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. આનાથી દુરુપયોગ અને આડઅસરોને અટકાવી શકાશે. તાજેતરમાં એવું પ્રકાશમાં આવ્યું છે કે કેટલાક લોકો નશા માટે કફ સિરપનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. દરમિયાન, ઘણા માતાપિતા ડૉક્ટરની સલાહ લીધા વિના તેમના બાળકોને સિરપ આપી રહ્યા છે.