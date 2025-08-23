રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા પર ભારતનો ટ્રમ્પનો જવાબ

વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે રશિયા સાથે ભારતના ઉર્જા સંબંધોનો બચાવ કરતા કહ્યું કે અમારી તેલ ખરીદી રાષ્ટ્રીય અને વૈશ્વિક બંને હિતમાં છે. વિદેશ મંત્રીએ કહ્યું કે અમેરિકા સાથેની વાતચીતમાં વેપારનો મુદ્દો અવરોધ બની રહ્યો છે, પરંતુ ભારત સ્વતંત્ર રીતે નિર્ણયો લેવાનું ચાલુ રાખશે. વિદેશ મંત્રીએ ભારતની ઉર્જા સુરક્ષા પર ભાર મૂક્યો અને રશિયન તેલ ખરીદવા પરની ટીકાનો જવાબ આપ્યો.
જયશંકરે કહ્યું, તે હાસ્યાસ્પદ છે કે વેપાર તરફી યુએસ વહીવટના લોકો અન્ય લોકો પર વેપાર કરવાનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે. જો તમને ભારતમાંથી તેલ અથવા રિફાઇન્ડ ઉત્પાદનો ખરીદવામાં સમસ્યા હોય, તો તે ખરીદશો નહીં. કોઈ તમને આ કરવા માટે દબાણ કરી રહ્યું નથી. યુરોપ ખરીદે છે, અમેરિકા ખરીદે છે. જો તમને તે ગમતું નથી, તો તે ખરીદશો નહીં.
જયશંકરનું નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે ભારત અને અમેરિકા વચ્ચે વેપારને લઈને તણાવ છે. અમેરિકાએ ભારત પર 50% ટેરિફ લાદ્યો છે, જેમાં 25% પેનલ્ટી ટેરિફ પણ શામેલ છે. રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા બદલ ભારત પર આ દંડ લાદવામાં આવ્યો છે.
જયશંકરે કહ્યું કે જ્યારે 2022 માં તેલના ભાવ વધ્યા ત્યારે વિશ્વભરમાં ચિંતા વધી ગઈ. તે સમયે એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે જો ભારત રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદવા માંગે છે, તો તેને ખરીદવા દો. કારણ કે આનાથી ભાવ સ્થિર થશે. ભારતની ખરીદીનો હેતુ બજારોને શાંત કરવાનો પણ છે. અમે ભાવ સ્થિર રાખવા માટે રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદી રહ્યા છીએ. આ રાષ્ટ્રીય અને વૈશ્વિક બંનેના હિતમાં છે.
જયશંકરે કહ્યું કે અમે રશિયા સાથે વેપાર વધારવા માંગીએ છીએ. મારી રશિયા મુલાકાત દરમિયાન થયેલી વાટાઘાટોમાં અમે દ્વિપક્ષીય સંબંધો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ પર અમારું વલણ ખૂબ જ સ્પષ્ટ રહ્યું છે. અમે શક્ય તેટલી વહેલી તકે આ મુદ્દાનો ઉકેલ ઇચ્છીએ છીએ.
વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકર 19 થી 21 ઓગસ્ટ દરમિયાન રશિયાની મુલાકાતે હતા. તેમણે અહીં યોજાયેલા ભારત-રશિયા આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર, આર્થિક, વૈજ્ઞાનિક, તકનીકી અને સાંસ્કૃતિક સહકાર (IRIGC-TEC) ના 26મા સત્રની સહ-અધ્યક્ષતા કરી હતી.