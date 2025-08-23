આર્યન ખાનની ધ બેડ્સ ઓફ બોલીવુડનું પહેલું ગીત રિલીઝ

આર્યન ખાનના પહેલા શો ‘ધ બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ’નું પહેલું ગીત ‘બદલી સી હવા હૈ’ આજે રિલીઝ થયું છે. આ ગીતમાં શોના મુખ્ય કલાકારો લક્ષ્ય અને રાઘવ ડાન્સ કરતા અને મસ્તી કરતા જોવા મળે છે. આ ગીત એક ડાન્સ સોંગ છે.
ટી-સીરીઝે આ ગીતને તેની યુટ્યુબ ચેનલ અને સોશિયલ મીડિયા પર રિલીઝ કર્યું છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આ ગીત શેર કરતા ટી-સીરીઝે લખ્યું, ‘ડાન્સ ફ્લોર પર ફક્ત આ પવન ફૂંકાશે. બદલી સી હવા હૈ ગીત રિલીઝ થઈ ગયું છે.’
આ ગીતમાં શોના મુખ્ય કલાકારો જોવા મળે છે. જેમાં લક્ષ્ય, સહર બાંબા અને રાઘવ જુયાલ જોવા મળે છે. ત્રણેય મસ્તી કરતા અને નાચતા જોવા મળે છે. આ દરમિયાન લક્ષ્ય અને સહર વચ્ચે રોમાંસ પણ જોવા મળે છે અને લક્ષ્ય અને રાઘવ વચ્ચે મિત્રતા પણ જોવા મળે છે.
અનિરુદ્ધનું સંગીત અને અરિજીતનો અવાજ
સાઉથના સ્ટાર સંગીતકાર અનિરુદ્ધ રવિચંદ્રએ આ ગીતને સંગીત આપ્યું છે. જ્યારે ગીતના શબ્દો કુમારે લખ્યા છે. અરિજીત સિંહ અને અમીરા ગિલે આ ગીતને અવાજ આપ્યો છે. આ ગીત એક પાર્ટી ગીત છે, જેના પર તમે મન મૂકીને નાચી શકો છો.
‘ધ બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ’ વિશે વાત કરીએ તો શાહરૂખ ખાનનો પુત્ર આર્યન ખાન આ શો સાથે દિગ્દર્શનની દુનિયામાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. આ તેમનો પહેલો દિગ્દર્શિત-લેખિત શો છે. આ એક બોલીવુડ મસાલાવાળી વેબ સીરિઝ છે, જેમાં એક્શન-રોમાન્સ સાથે ડ્રામા પણ હશે. આ શો બોલીવુડ પર આધારિત છે. આ શોમાં એક વિશાળ સ્ટાર કાસ્ટ જોવા મળશે.’ધ બેડ્સ ઓફ બોલિવૂડ’ 18 સપ્ટેમ્બરથી નેટફ્લિક્સ પર સ્ટ્રીમ થશે.