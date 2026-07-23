મિડિલ ઈસ્ટમાં મહાયુદ્ધના એંધાણ, યુએસ સેના હાઈ એલર્ટ પર

અમેરિકાના પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ઇરાન સામે મોટા પાયે લશ્કરી હુમલાની તૈયારી કરી રહ્યા હોવાના અહેવાલોથી મધ્ય પૂર્વ (Middle East) માં ભારે તણાવ સર્જાયો છે. મિડિલ ઈસ્ટ ક્ષેત્રમાં યુએસ લશ્કરી ક્ષમતામાં ઝડપથી વધારો કરવામાં આવી રહ્યો છે. સ્પેશિયલ ઓપરેશન ફોર્સિસ, એડવાન્સ્ડ બોમ્બર્સ, યુદ્ધ જહાજો અને લડાયક તબીબી ટીમો (Medical Teams) ને તૈનાત કરવામાં આવી રહી છે. નિષ્ણાતોના મતે આ તૈનાતી માત્ર સામાન્ય સાવચેતી નથી પરંતુ મોટા યુદ્ધના વિસ્તરણની મજબૂત તૈયારી દર્શાવે છે. ઇરાન પર સતત થઈ રહેલા હવાઈ હુમલાઓ વચ્ચે હવે યુએસ ઇરાનની સાથે રાતા સમુદ્ર (Red Sea) માં સક્રિય હુથી બળવાખોરો પર પણ મોટો પ્રહાર કરવાની સ્થિતિ બનાવી રહ્યું છે.
B-1 બોમ્બર્સ અને સ્પેસિયલ ફોર્સિસ હાઈ એલર્ટ પર
અમેરિકી સ્પેશિયલ ઓપરેશન ફોર્સિસને બેઝ પરથી મધ્ય પૂર્વ તરફ રવાના કરાઈ રહી છે. યુએસ અને બ્રિટનમાં રહેલા બોમ્બર્સ, ખાસ કરીને બ્રિટનમાં તૈનાત B-1 લેન્સર બોમ્બર્સ (B-1 Lancer Bombers), મોટા યુદ્ધ અભિયાન માટે હાઈ એલર્ટ પર છે. B-1 બોમ્બર્સની સુપરસોનિક સ્પીડ અને ભારે પિલોડ વહન કરવાની ક્ષમતા તેને ઇરાન જેવા વિશાળ સૈન્ય લક્ષ્યો માટે અત્યંત ઘાતક બનાવે છે. સ્પેશિયલ ફોર્સિસની તૈનાતી દર્શાવે છે કે અમેરિકા માત્ર હવાઈ હુમલા સુધી સીમિત ન રહેતાં ગ્રાઉન્ડ ઓપરેશન્સ માટે પણ તૈયાર છે.
નેવીની ભયાનક શક્તિ: 17 જહાજો અને 2 કેરિયર સ્ટ્રાઈક ગ્રુપ
અમેરિકી નૌકાદળે પણ આ વિસ્તારમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરી છે. હાલમાં મધ્ય પૂર્વમાં યુએસ નેવીના 17 મોટા જહાજો તૈનાત છે:
2 કેરિયર સ્ટ્રાઈક ગ્રુપ્સ (Carrier Strike Groups)
11 ડિસ્ટ્રોયર્સ (Destroyers)
1 મરિન એક્સપિડિશનરી યુનિટ (Marine Expeditionary Unit)
રેડ સી અને પર્સિયન ગલ્ફ (ઈરાનની ખાડી) પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ રાખવા માટે આ નૌકાદળ પૂરતું છે. તાજેતરમાં હુથી બળવાખોરો દ્વારા ટેન્કર જહાજો પર કરાયેલા હુમલાઓ બાદ સેન્ટકોમ (CENTCOM) એ સતત 12 માં દિવસે હુમલાની પુષ્ટિ કરી છે.
150 કોમ્બેટ મેડિક્સની તૈનાતી: સૌથી ગંભીર સંકેત
સૌથી ચિંતાજનક બાબત જર્મનીના લેન્ડસ્ટુલ (Landstuhl) મિલિટ્રી હોસ્પિટલમાં 150 થી વધુ કોમ્બેટ-ટ્રોમા સ્પેશિયાલિસ્ટ્સ (Combat Medics) નું પહોંચવું છે. લેન્ડસ્ટુલ હોસ્પિટલ મધ્ય પૂર્વમાં ઘાયલ સૈનિકો માટે મુખ્ય સારવાર કેન્દ્ર છે. વિશ્લેષકો અનુસાર, જો માત્ર સીમિત હવાઈ હુમલાઓ કરવાના હોત તો આટલી મોટી સંખ્યામાં મેડિકલ્સની જરૂર ન પડત. આ તૈયારીઓ લાંબા અને મોટા જમીની સંઘર્ષની આશંકા તરફ ઈશારો કરે છે.
યુએસ કોંગ્રેસે મંજૂર કર્યું 95 બિલિયન ડોલરનું ફંડિંગ
અમેરિકી કોંગ્રેસે 95 બિલિયન ડોલરના ફ્રેમવર્કને મંજૂરી આપી છે, જેમાં 73 બિલિયન ડોલર મિલિટરી અને ઈન્ટેલિજન્સ ફંડિંગ માટે ફાળવવામાં આવ્યા છે. આ પ્રસ્તાવ 216-214 ના મતોથી પાસ થયો હતો, જે દર્શાવે છે કે ગૃહમાં આ અંગે મતભેદ પણ છે. રિપબ્લિકન સાંસદ ફિટ્ઝપેટ્રિકે જણાવ્યું કે તેઓ સૈનિકોને પગાર આપવા માંગે છે પરંતુ યુદ્ધનું સમર્થન કરતા નથી.
જો અમેરિકા ઇરાનના પરમાણુ કેન્દ્રો કે સૈન્ય મથકો પર મોટો હુમલો કરે છે તો રશિયા અને ચીનની પ્રતિક્રિયા પણ મહત્વની રહેશે. આ સંઘર્ષથી વૈશ્વિક તેલના ભાવ, શિપિંગ રૂટ્સ અને વૈશ્વિક અર્થતંત્ર પર ભારે અસર પડી શકે છે.