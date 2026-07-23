રાજ્યભરમાં મેઘતાંડવ: PM મોદીએ CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ પાસેથી મેળવ્યો સ્થિતિનો તાગ

દક્ષિણ ગુજરાત સહિત રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં સતત વરસતા ધોધમાર વરસાદના કારણે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. આ ગંભીર પરિસ્થિતિ પર દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સતત નજર રાખી રહ્યા છે. વડાપ્રધાન મોદીએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે ટેલિફોન પર સીધી વાતચીત કરીને રાજ્યમાં ભારે વરસાદથી ઊભી થયેલી પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ, પૂરનું જોખમ અને રાહત-બચાવ કામગીરી અંગેની વિગતવાર માહિતી મેળવી હતી.
ગુજરાતમાં ભારે વરસાદથી સર્જાયેલી સ્થિતિ અંગે માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મારી સાથે વાતચીત કરીને વિગતો મેળવી છે.
માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીએ ભારે વરસાદને કારણે રાજ્યમાં ઊભી થયેલી પરિસ્થતિમાં કેન્દ્ર સરકાર તરફથી બચાવ રાહત અને સલામતીના પગલાંઓમાં સંપૂર્ણ મદદની ખાતરી આપી છે.…
— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) July 23, 2026
કેન્દ્ર સરકાર તરફથી તમામ શક્ય મદદની ખાતરી
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ દ્વારા આ વાતચીત અંગે માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાને રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપત્તિને પહોંચી વળવા માટે હાથ ધરવામાં આવેલાં પગલાંની ઝીણવટભરી સમીક્ષા કરી હતી. વડાપ્રધાન મોદીએ કેન્દ્ર સરકાર તરફથી નાગરિકોની સલામતી, બચાવ અભિયાન અને રાહત સામગ્રી પહોંચાડવા માટે જરૂરી તમામ પ્રકારનો સહયોગ અને કેન્દ્રીય સહાય પૂરી પાડવાની સ્પષ્ટ ખાતરી આપી છે. આ સાથે જ તેમણે વહીવટી તંત્રને સમગ્ર સ્થિતિ પર સતત નજર રાખવા અને અસરગ્રસ્તો સુધી તાત્કાલિક સહાય પહોંચાડવા માટે નિર્દેશ આપ્યા છે.
ડેમો અને નદીઓમાં પાણીની આવક વધી: NDRF-SDRF તૈનાત
ઉલ્લેખનીય છે કે, છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યના વિભિન્ન જિલ્લાઓમાં ખાબકેલા ભારે વરસાદને કારણે તમામ મુખ્ય નદીઓ બે કાંઠે વહેવા લાગી છે અને જળાશયો તેમજ ડેમોમાં પાણીની આવક ઝડપથી વધી છે. નીચાણવાળા અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ જવાથી જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. કટોકટીની આ ક્ષણોમાં ફસાયેલા લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા માટે સ્થાનિક પ્રશાસન સાથે NDRF (નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ), SDRF (સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ) અને અન્ય રાહત એજન્સીઓ યુદ્ધના ધોરણે કામગીરીમાં જોતરાઈ ગઈ છે.
રાજ્ય સરકારની નાગરિકોને ખાસ અપીલ
વરસાદી પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકારે નાગરિકોની સુરક્ષા માટે ખાસ એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે. પ્રશાસને લોકોને અપીલ કરી છે કે તેઓ ઓવરફ્લો થતા નદી-નાળા, જળાશયો કે પાણી ભરાયેલા જોખમી વિસ્તારોમાં જવાનું ટાળે. આ ઉપરાંત, કોઈપણ અફવાઓ પર ધ્યાન આપ્યા વગર સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા સમયાંતરે આપવામાં આવતી સત્તાવાર સૂચનાઓ અને માર્ગદર્શિકાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા જણાવાયું છે.