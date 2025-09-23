H-1B વિઝા ફી વધારીને ટ્રમ્પ મુશ્કેલીમાં મુકાયા

આ અઠવાડિયે, યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે અચાનક H-1B વિઝા માટે $100,000 ફીની જાહેરાત કરી. આ વિઝા યુએસમાં કામ કરતા વિદેશી વ્યાવસાયિકો માટે, ખાસ કરીને ટેકનોલોજી કંપનીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. આ નિર્ણયથી સ્થળાંતરિત કામદારોમાં ગભરાટ ફેલાયો. સિલિકોન વેલીની ઘણી કંપનીઓએ તેમના કર્મચારીઓને યુએસની બહાર મુસાફરી ન કરવાની સલાહ આપી, કારણ કે તેમને ડર હતો કે તેમને પાછા ફરવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. પરિસ્થિતિ વધુ વણસી રહી છે, વ્હાઇટ હાઉસે સ્પષ્ટતા કરી કે આ ફી ફક્ત નવી વિઝા અરજીઓ પર જ લાગુ થશે અને ફક્ત એક જ વાર.
અમેરિકા પર ભારે અસર પડશે
નિષ્ણાતો કહે છે કે આ નિર્ણય યુએસ અર્થતંત્રને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. ટેક કંપનીઓ એન્જિનિયરો, વૈજ્ઞાનિકો અને આઇટી નિષ્ણાતો માટે H-1B વિઝા પર આધાર રાખે છે. અર્થશાસ્ત્રી અતાકન બકીસ્કન કહે છે કે આનાથી વિદેશી પ્રતિભાને આકર્ષવામાં મુશ્કેલી પડશે અને ઉત્પાદકતા પર અસર પડશે.
તેમના અહેવાલ મુજબ, યુએસ વિકાસ દર, જે અગાઉ 2% હોવાનો અંદાજ હતો, તે હવે ઘટાડીને 1.5% કરવામાં આવ્યો છે. બ્રોકરેજ ફર્મ XTB ના રિસર્ચ ડિરેક્ટર કેથલીન બ્રુક્સે જણાવ્યું હતું કે એમેઝોન, માઇક્રોસોફ્ટ, ગૂગલ અને એપલ જેવી કંપનીઓ પાસે મોટી સંખ્યામાં H-1B વિઝા કર્મચારીઓ છે. જ્યારે ટેક સેક્ટર ખર્ચ ઉઠાવી શકે છે, ત્યારે આરોગ્યસંભાળ અને શિક્ષણ જેવા ક્ષેત્રોને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે.
ભારતીયોને સૌથી વધુ H-1B વિઝા મળ્યા
ભારતીયો H-1B વિઝા કાર્યક્રમમાં મોખરે છે, જેમની પાસે લગભગ 70% વિઝા છે. આ જ કારણ છે કે ગૂગલ, માઇક્રોસોફ્ટ અને IBM જેવી કંપનીઓમાં ભારતીય મૂળના CEO છે. માત્ર ટેક ક્ષેત્રમાં જ નહીં, પરંતુ લગભગ 6% અમેરિકન ડોકટરો પણ ભારતીય મૂળના છે. પરિણામે, આ નિર્ણયની સીધી અસર ભારતીય વ્યાવસાયિકો પર પડશે.
અમેરિકા પર દબાણ વધશે
નિષ્ણાતો માને છે કે શરૂઆતમાં ભારતને ફટકો પડશે, પરંતુ વાસ્તવિક દબાણ યુએસ કંપનીઓ પર પડશે. NASSCOM એ ચેતવણી આપી છે કે આનાથી ઘણા પ્રોજેક્ટ્સ અટકી શકે છે અને ગ્રાહકો નવી શરતો લાદી શકે છે. TCS અને ઇન્ફોસિસ જેવી ભારતીય IT કંપનીઓ પહેલાથી જ યુએસમાં તેમના સ્થાનિક કાર્યબળનો વિસ્તાર કરી રહી છે અને તેમના કામનો મોટો ભાગ ભારત અથવા અન્ય દેશોમાં ખસેડી રહી છે.