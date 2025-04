શેરબજારમાં હાહાકાર, રાહુલ ગાંધીએ PM મોદી પર પ્રહાર કર્યા

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા લાદવામાં આવેલા પારસ્પરિક ટેરિફને કારણે શેરબજારમાં ગભરાટ અને ઘણા દેશોના શેરબજારોમાં ભારે ઘટાડા વચ્ચે, લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર પ્રહાર કર્યા છે અને કહ્યું છે કે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે ‘ખોટા અંદાજનો પર્દાફાશ’ કર્યો છે. આ સાથે, ગાંધીએ કહ્યું કે ભારતે એક લવચીક, ઉત્પાદન-આધારિત અર્થતંત્ર બનાવવું પડશે.

Trump has blown the lid off the illusion. Reality is biting back. PM Modi is nowhere to be seen.

India has to accept reality. We have no choice but to build a resilient, production-based economy that works for all Indians.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 7, 2025