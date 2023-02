પાકિસ્તાનમાં ટ્રેન બ્લાસ્ટ, બે મુસાફરોના મોત, અનેક ઘાયલ

પાકિસ્તાનમાં ગુરુવારે સવારે ટ્રેનમાં બ્લાસ્ટના હૃદયદ્રાવક સમાચાર સામે આવ્યા છે. જણાવવામાં આવ્યું છે કે બલૂચિસ્તાનના ક્વેટા જઈ રહેલી જાફર એક્સપ્રેસમાં જોરદાર વિસ્ફોટ થયો હતો. જેમાં બે લોકોના મોત થયા હતા. ચાર લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે. સ્થાનિક મીડિયા અનુસાર, પેશાવરથી ક્વેટા જતી જાફર એક્સપ્રેસ જ્યારે ચિચવત્ની રેલવે સ્ટેશન પાસેથી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે આ બ્લાસ્ટ થયો હતો.

At least 2 passengers were killed and 4 others injured as a result of a blast on Quetta-bound Jaffer Express. The blast occurred when Quetta-bound Jaffer Express was passing from Chichawatni railway station. The train was coming from Peshawar: Pakistan's ARY News

— ANI (@ANI) February 16, 2023