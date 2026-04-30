અમદાવાદમાં મોટી દુર્ઘટના: ક્રેનનો કેબલ તૂટતા બે પટકાયા, એકનું મોત

Tragedy on Iskon-Ambli Road, Ahmedabad: Crane Cable Snaps, Two Workers Fall

અમદાવાદ: શહેરના પોશ વિસ્તાર ગણાતા ઇસ્કોન-આંબલી રોડ પર આવેલી એક કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર ગુરૂવારે સવારના સમયે કામકાજ દરમિયાન એક ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો. સાઇટ પર ક્રેનનો કેબલ અચાનક તૂટી પડતા બે શ્રમિકો ઊંચાઈએથી નીચે પટકાયા હતા. આ દુર્ઘટનામાં એક શ્રમિકનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે અન્ય એક શ્રમિક ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયો છે.

કેવી રીતે સર્જાઈ દુર્ઘટના?

શ્રમિકો ક્રેન દ્વારા કરવામાં આવતી કામગીરીમાં વ્યસ્ત હતા ત્યારે અચાનક ટેકનિકલ ખામી કે અન્ય કારણોસર ક્રેનનો લોખંડી કેબલ તૂટી પડ્યો હતો. કેબલ તૂટવાને કારણે ત્યાં કામ કરી રહેલા બે શ્રમિકો સંતુલન ગુમાવી બેઠા હતા અને સીધા નીચે પટકાયા હતા. ઇજાગ્રસ્ત શ્રમિકને તાત્કાલિક એમ્બ્યુલન્સ મારફતે હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો, જ્યાં તેની હાલત અત્યંત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. આ ઘટનાની જાણ થતા જ સ્થાનિક પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો છે અને કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ પર સુરક્ષાના સાધનો તેમજ નિયમોનું પાલન કરવામાં આવતું હતું કે નહીં તે દિશામાં તપાસ શરૂ કરી છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR