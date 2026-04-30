વેબ સિરીઝ ‘લુખ્ખે’નું ટ્રેલર લૉન્ચ ઈવેન્ટની ગ્લેમરસ તસવીરો

રાશિ ખન્ના સ્ટારર વેબ સિરીઝ ‘લુખ્ખે’નું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે. આ સિરીઝમાં રાશિ ખન્ના સાથે પલક તિવારી, કિંગ, લક્ષવીર સિંહ સરન અને શિવંકિત સિંહ પણ છે. આ મ્યુઝિકલ સિરીઝ એક્શનથી ભરપૂર છે.

વેબ સિરીઝ’લુખ્ખે’નું ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે. મુંબઈમાં એક ભવ્ય ઈવેન્ટમાં ટ્રેલક લૉન્ચ કરવામાં આવ્યું. અપરાધ, ડ્રગ્સ, મ્યુઝિક અને બદલા પર આધારિત આ સિરીઝ એક્શનથી ભરપૂર છે. જેમાં રાશિ ખન્ના ખાખી યુનિફોર્મ પહેરેલી જોવા મળે છે. પોલીસ અધિકારી તરીકે રાશિ ડ્રગ્સ રિંગનો પર્દાફાશ કરવા માટે નીકળે છે.આ સિરીઝમાં પલક તિવારી અને અભિનેતા કિંગ છે.વેબ સિરીઝ ‘લુખ્ખે’ 8 મેના રોજ પ્રાઇમ વિડિયો પર રિલીઝ થશે

વેબ સિરીઝ ‘લુખ્ખે’ 8 મે, 2026 ના રોજ પ્રાઇમ વિડિયો પર રિલીઝ થશે. તેનું દિગ્દર્શન હિમાંક ગૌર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.આ સિરીઝ ‘એમસી બદનામ’ (કિંગ) અને ‘એમસી ઓજી’ વચ્ચેના સંઘર્ષ અને ગુનાની આસપાસ ફરે છે. શ્રેણીમાં રોમાંસ, એક્શન અને રોમાંચ પણ છે. કિંગ આ શ્રેણી દ્વારા ડેબ્યૂ કરી રહ્યા છે.

કિંગ અભિનયની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. ફિલ્મમાં કિંગને પ્રખ્યાત રેપર એમસી બદનામ તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે. તેમની સામે પલક તિવારી છે. ટ્રેલર ખૂબ જ રસપ્રદ છે. સંવાદો શક્તિશાળી છે. આ શ્રેણી એક મ્યુઝિકલ એક્શન ડ્રામા હોવાથી, દરેક દ્રશ્યમાં સંગીતના ધબકારા પણ છે.

(તમામ તસવીરો: માનસ સોમપૂરા)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR