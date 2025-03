ટ્રમ્પ-ઝેલેન્સ્કી વચ્ચે ઉગ્ર દલીલો, અમેરિકામાં ઝેલેન્સકીની માફીની માગ ઉઠી

અમેરિકા: યુક્રેનના પ્રમુખ વોલોદિમીર ઝેલેન્સ્કી અને અમેરિકન પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે શુક્રવારે યોજાયેલી મંત્રણામાં ઉગ્ર દલીલો બાદ ઝેલેન્સ્કી મક્કમ રહ્યા અને તેમણે ટ્રમ્પથી માફી માગવાનો ઈનકાર કરી દીધો છે. એક ઈન્ટરવ્યૂમાં તેમણે આ ઘટનાને બંને પક્ષો માટે નુકસાનકારક ગણાવી હતી.

JUST IN: 🇺🇸🇺🇦 President Trump and VP Vance slam Zelensky for being disrespectful.

“Do you think that it’s respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country?” pic.twitter.com/43F7uRIHGI

— BRICS News (@BRICSinfo) February 28, 2025