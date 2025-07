પહેલગામના ત્રણે આતંકીઓનો ખાતમો કરાયોઃ ગૃહ મંત્રી શાહ

નવી દિલ્હીઃ ઓપરેશન સિંદૂરને લઈ લોકસભામાં આજે બીજા દિવસે ચર્ચાની શરૂઆત ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે કરી હતી. તેમણે આ દરમિયાન પહેલગામ આતંકી હુમલો, ઓપરેશન સિંદૂર અને પહેલગામમાં 26 લોકોની હત્યા કરનાર આતંકીઓ સામે ચલાવેલા સફળ “ઓપરેશન મહાદેવ”ની માહિતી આપી હતી. તેમણે કહ્યું કે ઓપરેશન મહાદેવ અંતર્ગત જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસ, ભારતીય સૈન્ય અને CRPFના જવાનો દ્વારા સંયુક્ત ઓપરેશનમાં પહેલગામના દોષિતોને ઠાર મારવામાં આવ્યા હતા.

ઓપરેશન મહાદેવ વિશે ગૃહ મંત્રી અમિત શાહે જણાવ્યું હતું કે 22 એપ્રિલે ઈન્ટેલિજન્સ બ્યુરોના હ્યુમન ઈન્ટેલન્સથી માહિતી મળી હતી કે દાચીગામ વિસ્તારમાં આતંકીઓ હાજર છે. આ માહિતીની પુષ્ટિ કરવા માટે એપ્રિલથી 22 જુલાઈ સુધી સતત પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા. ઊંચા વિસ્તારમાં સિગ્નલ પકડવા સૈનિકો સતત શોધખોળ કરતા રહ્યા. 22 જુલાઈએ સેન્સર દ્વારા આતંકીઓની હાજરીની પુષ્ટિ થઈ. ત્યાર બાદ પોલીસ અને સૈનિકોએ આતંકીઓને ઘેરી લીધા હતા.

— Amit Shah (@AmitShah) July 29, 2025