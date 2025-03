MPમાં ધર્માંતરણ કરવાવાળાને થશે ફાંસીની સજાઃ CM

ભોપાલ: મધ્ય પ્રદેશમાં ધર્માતરણ કરવાવાળાઓને ફાંસીની સજા આપવામાં આવશે. CM ડો. મોહન યાદવે કહ્યું હતું કે ધાર્મિક સ્વતંત્રતા અધિનિયમના માધ્યમથી અમે જોગવાઈ કરી રહ્યા છીએ કે જે લોકો ધર્માંતરણ કરાવશે તેમના માટે અમારી સરકાર દ્વારા ફાંસીની સજાની જોગવાઈ કરવામાં આવી રહી છે.

તેમણે મહિલાઓ સાથે ગેરવર્તણૂક અને ધર્માંતરણ કરાવનારાને કડક ચેતવણી આપી છે. તેમણે ભોપાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે કુશાભાઉ ઠાકરે કન્વેન્શન સેન્ટરમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં જણાવ્યું હતું કે અમારી સરકાર ધાર્મિક સ્વતંત્રતા કાયદા દ્વારા લોકોનું ધર્માંતરણ કરનારાઓને ફાંસી આપવાની વ્યવસ્થા કરી રહી છે.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે સરકાર માસૂમ દીકરીઓની છેડતીના કેસોમાં ખૂબ જ કડક છે. તેથી આ સંદર્ભમાં મૃત્યુદંડની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. અમારી સરકાર બળજબરી કે લાલચ આપીને દુષ્કર્મ કરનાર કોઈ પણ વ્યક્તિને છોડશે નહીં. તેમણે કહ્યું હતું કે અમારી સરકાર ધાર્મિક સ્વતંત્રતા કાયદા દ્વારા ધર્માંતરણ કરાવનારાઓને ફાંસી આપવાની વ્યવસ્થા પણ કરી રહી છે.

Bhopal, Madhya Pradesh: CM Mohan Yadav announced that under the Religious Freedom Act, the government will introduce the death penalty for those involved in forced religious conversions.

He says, “I believe that many people are taking advantage of the system, and there is much… pic.twitter.com/0bIznE0Cqa

— IANS (@ians_india) March 8, 2025