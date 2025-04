સંજય દત્ત અને સોનુ સૂદ સહિત આ સેલેબ્સે આતંકવાદી હુમલાની કરી નિંદા

જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં પહેલગામમાં એક લોકપ્રિય પર્યટન સ્થળ પર આતંકવાદીઓએ નાગરિકો પર ગોળીબાર કર્યો. આ હુમલામાં 26 લોકો માર્યા ગયા હતા અને ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા. મુખ્યમંત્રી ઓમર અબ્દુલ્લાએ આ ઘટનાને તાજેતરના વર્ષોમાં નાગરિકો પરના કોઈપણ હુમલા કરતાં મોટી ગણાવી. તાજેતરમાં અક્ષય કુમારે તેના x (અગાઉનું ટ્વિટર) પર લખ્યું, ‘પહલગામમાં પ્રવાસીઓ પર થયેલા આતંકવાદી હુમલાના સમાચાર સાંભળીને હું ભયભીત છું. આ રીતે નિર્દોષ લોકોને મારવા એ ઘોર પાપ છે. હું તેમના પરિવારો માટે પ્રાર્થના કરું છું. હવે ઘણા સેલિબ્રિટીઓએ તાજેતરના આતંકવાદી હુમલા સામે અવાજ ઉઠાવ્યો છે અને આ ઘટનાની સખત નિંદા કરી છે.

પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા પર બોલિવૂડ સેલેબ્સની પ્રતિક્રિયા

આ દુઃખદ સમાચાર જાણ્યા પછી, સેલેબ્સે સોશિયલ મીડિયા પર વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ન્યાય માટે અપીલ કરી. સોનુ સૂદે ટ્વિટર પર લખ્યું,’કાશ્મીરના પહેલગામમાં નિર્દોષ પ્રવાસીઓ પર થયેલા કાયર આતંકવાદી હુમલાની હું સખત નિંદા કરું છું. સભ્ય વિશ્વમાં આતંકવાદ માટે કોઈ સ્થાન હોવું જોઈએ નહીં અને આ કૃત્ય અસ્વીકાર્ય છે. જે પરિવારોએ પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવ્યા છે તેમના પ્રત્યે મારી હૃદયપૂર્વકની સંવેદના અને ઘાયલો ઝડપથી સ્વસ્થ થાય તેવી પ્રાર્થના. ઓમ સાઈ રામ’

Strongly condemn the cowardly terrorist attack on innocent tourists in Kashmir’s #Pahalgam . Terrorism should not have any place in a civilized world and this dastardly act is unacceptable. My deepest condolences to the families who lost their dear ones and prayers for early…

તુષાર કપૂરે લખ્યું,’પહલગામમાં થયેલા ક્રૂર આતંકવાદી હુમલાની સખત નિંદા કરું છું. ભારત કાયરોને યોગ્ય જવાબ આપશે! જે લોકો ભારતના ઉદયથી ડરે છે, તેઓ હંમેશની જેમ બદનામ થશે! ઘાયલો અને માર્યા ગયેલા લોકોના પરિવારો માટે પ્રાર્થના! #Pahalgam’

Strongly condemn the dastardly terrorist attack in Pehalgam, India will give a befitting reply to the cowards! Those who fear the rise of India will have to eat humble pie, as always! Prayers for those injured and the families of those killed! #pehalgam

સરકારને કાર્યવાહી કરવાની વિનંતી કરતા સંજય દત્તે લખ્યું,’તેઓએ આપણા લોકોને નિર્દયતાથી મારી નાખ્યા. આ માફ કરી શકાય નહીં, આ આતંકવાદીઓએ જાણવું જોઈએ કે આપણે ચૂપ નહીં બેસીએ. આપણે બદલો લેવાની જરૂર છે, હું આપણા પ્રધાનમંત્રી @narendramodi જી, ગૃહમંત્રી @AmitShah જી અને સંરક્ષણ મંત્રી @rajnathsingh જી ને વિનંતી કરું છું કે તેઓ તેમને જે લાયક છે તે આપે.’

They killed our people in cold blood. This can’t be forgiven, these terrorists need to know we are not staying quiet. We need to retaliate, I request our Prime Minister @narendramodi ji, Home Minister @AmitShah ji and Defence Minister @rajnathsingh ji to give them what they…

વિવેક ઓબેરોયે પણ X પર ટ્વીટ કરીને પોતાની ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી, ‘આજે કાશ્મીરમાં થયેલા ભયાનક આતંકવાદી હુમલાના સમાચારથી આપણા હૃદય તૂટી જાય છે. દુઃખદ રીતે પોતાના પ્રિયજનો ગુમાવનારા તમામ પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના અને પ્રાર્થનાઓ પાઠવું છું. હવે, પહેલા કરતાં વધુ, વિશ્વએ આ પ્રકારની નફરત સામે એક થવું જોઈએ, શક્તિ, ઉપચાર અને કાયમી શાંતિ માટે પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. #આતંક નહીં શાંતિ’

A shadow of sorrow falls heavy today, as news of the horrific terror attack in Kashmir breaks our hearts. Sending deepest condolences and prayers to all the families who have tragically lost loved ones.

Now, more than ever, the world must come together in solidarity against…

— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) April 22, 2025