દરભંગાથી દિલ્હી આવી રહેલી ફ્લાઈટમાં બોમ્બ હોવાની ધમકી, ઈમરજન્સી જાહેર

બુધવારે સાંજે દિલ્હીના IGI એરપોર્ટ પર તૈનાત તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ અચાનક એક્શનમાં આવી ગઈ જ્યારે તેમને ફોન પર માહિતી મળી કે દરભંગાથી નવી દિલ્હીની ફ્લાઈટમાં બોમ્બ છે. બાદમાં આ માહિતી ખોટી નીકળી, ત્યારબાદ તેને ફેક કોલ જાહેર કરવામાં આવ્યો. બધુ બરાબર જણાયા બાદ સુરક્ષા એજન્સીઓએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. આઈજીઆઈ પોલીસ સ્ટેશન હવે એ જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે કે બોમ્બ વિશે નકલી માહિતી આપનાર વ્યક્તિ કોણ હતો.

