આસામના CM એ કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું

શનિવારે ગુજરાતના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં વર્લ્ડ કપની મેચમાં ભારતે એકતરફી મેચમાં ભારતને હરાવ્યું. ભારતની જીત બાદ પીએમ નરેન્દ્ર મોદી સહિત ઘણા મોટા નેતાઓએ ટીમ ઈન્ડિયાને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. આ અંગે આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંતા બિસ્વા સરમાએ વિપક્ષી નેતાઓ પર નિશાન સાધ્યું હતું. તેણે કહ્યું કે આખા દેશે ભારતની જીતની ઉજવણી કરી, પરંતુ એક પણ વિપક્ષી નેતાએ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમને અભિનંદન આપ્યા નથી.

Yesterday, Bharat defeated Pakistan in the World Cup cricket. Entire country erupted in joy and celebrated the win. But not a word from “Mohabbat ki Dukan”.

