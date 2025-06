ઈરાન-ઇઝરાયલ વચ્ચે સીઝફાયર છતાં જંગ જારી

તહેરાનઃ ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે સીઝફાયરની જાહેરાત પછી પણ ટેન્શનની સ્થિતિ પ્રવર્તે છે. USના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે જેમણે યુદ્ધવિરામની જાહેરાત કરી હતી, હવે એના ઉલ્લંઘનથી નારાજ છે. તેમણે ફરી કહ્યું છે કે બંને દેશોએ સીઝફાયરનું પાલન કરવું જોઈએ.

વાસ્તવમાં ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે સીઝફાયર થયું કે નહીં એ બાબતે પણ અસ્પષ્ટતા છે. એક તરફ રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે સીઝફાયરની જાહેરાત કરીને કહ્યું હતું કે તેની પહેલ ઈરાન કરશે, ત્યારે બીજી તરફ ઈરાને એ યુદ્ધવિરામ નકારી કાઢતાં કહ્યું છે કે ઈઝરાયલ આક્રમણ બંધ નહીં કરે ત્યાં સુધી કોઈ સીઝફાયર શક્ય નથી.

ટ્રમ્પનો સંદેશ: કૃપા કરીને સીઝફાયર ન તોડો

ટ્રમ્પે લખ્યું હતું કે સીઝફાયર હવે અમલમાં છે. કૃપા કરીને તેનો ભંગ ન કરો! – ડોનાલ્ડ જે. ટ્રમ્પ, યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ ઓફ અમેરિકા ના રાષ્ટ્રપતિ

