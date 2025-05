આજથી ફરી શરૂ થશે IPL 2025નો રોમાંચ

શનિવારે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) વચ્ચેની મેચ સાથે IPL 2025નો ઉત્સાહ ફરી એકવાર શરૂ થશે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના તણાવને કારણે, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) એ IPL 2025 એક અઠવાડિયા માટે મુલતવી રાખ્યું હતું, પરંતુ યુદ્ધવિરામની જાહેરાત પછી, બોર્ડે સુધારેલું સમયપત્રક બહાર પાડ્યું.

A cracking contest on the cards as #TATAIPL returns to action tonight 🔥#RCB or #KKR, who do you reckon will bag 2⃣ points tonight? 🤔#RCBvKKR | @RCBTweets | @KKRiders pic.twitter.com/UMvU3JUNeT

— IndianPremierLeague (@IPL) May 17, 2025