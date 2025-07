સંસદમાં ઓપરેશન સિંદૂર પર ચર્ચા કરવા માટે સરકાર તૈયાર

સંસદના ચોમાસુ સત્ર પહેલા લગભગ દોઢ કલાક ચાલેલી સર્વપક્ષીય બેઠક બાદ, કેન્દ્રીય મંત્રી કિરેન રિજિજુએ મીડિયા સાથે વાત કરી અને જણાવ્યું કે બેઠકમાં કયા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ. તેમણે કહ્યું કે સરકાર બધા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે તૈયાર છે, પરંતુ આ ચર્ચા સંસદના નિયમો હેઠળ જ કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે સરકાર કોઈપણ ચર્ચાથી પાછળ હટશે નહીં. સંસદનું ચોમાસુ સત્ર સોમવાર, 21 જુલાઈથી શરૂ થઈ રહ્યું છે.

Delhi: Union Minister Kiren Rijiju says, “I cannot make any announcement at the moment because the demands and issues raised today by both opposition parties and the ruling alliance will now be taken up in the Business Advisory Committee (BAC). A meeting will then be held under… pic.twitter.com/Xc9BB1Jiha — IANS (@ians_india) July 20, 2025

સંસદીય બાબતોના મંત્રી કિરેન રિજિજુએ કહ્યું કે સરકારે બેઠકમાં તમામ રાજકીય પક્ષોની વાત સાંભળી. વિપક્ષે માંગ કરી હતી કે પહેલગામ આતંકવાદી હુમલો અને ઓપરેશન સિંદૂર જેવા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરતી વખતે પીએમ મોદી પણ ગૃહમાં હાજર રહે. આ અંગે રિજિજુએ કહ્યું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગૃહમાં હાજર છે, ભલે તેઓ સીધા ચર્ચામાં ભાગ ન લેતા હોય, પરંતુ તેઓ હંમેશા સંસદ પરિસરમાં હાજર રહે છે.

Delhi: Union Minister Kiren Rijiju says, “…The Prime Minister is always present in Parliament during the sessions, except when he is on an official foreign visit or attending a very important program in a state. Otherwise, among all the Prime Ministers we’ve seen so far, PM… pic.twitter.com/RR9N1jHgdL — IANS (@ians_india) July 20, 2025

સત્રમાં ૧૭ બિલ રજૂ કરવામાં આવશે – કિરેન રિજિજુ

કેન્દ્રીય મંત્રી રિજિજુએ જણાવ્યું હતું કે સરકારે અત્યાર સુધીમાં ૧૭ બિલ તૈયાર કર્યા છે, જે ચોમાસુ સત્રમાં સંસદમાં રજૂ કરવામાં આવશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે સરકાર ગૃહમાં ચર્ચા દરમિયાન વિપક્ષ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપશે. તેમણે કહ્યું કે સરકાર સંસદમાં ચર્ચા દરમિયાન વિપક્ષના તમામ પ્રશ્નોના જવાબ આપશે. મીડિયાના પ્રશ્નો પર તેમણે કહ્યું, “આપણે અહીં બહાર બધું જવાબ આપી શકતા નથી.”

Delhi: Union Minister Kiren Rijiju says, “Whether it’s the President of the United States or anyone else, I am unable to respond here in this manner because this is neither the appropriate forum nor the right way to do so. A proper response or statement will be given in… pic.twitter.com/qmESy0n43y — IANS (@ians_india) July 20, 2025

Delhi: After all-party meeting, Union Minister Kiren Rijiju says, “Ahead of the Monsoon Session, a meeting of the all-party floor leaders was held. In total, 51 political parties and independent MPs participated in this session… The meeting was very positive. All political… pic.twitter.com/eBf4V3MB4q — IANS (@ians_india) July 20, 2025

કેન્દ્રીય મંત્રીએ કહ્યું, ‘સંસદને સુચારૂ રીતે ચલાવવાની જવાબદારી શાસક પક્ષ અને વિપક્ષ બંનેની છે. ઘણી નાની પાર્ટીઓને સંસદમાં બોલવા માટે પૂરતો સમય મળતો નથી… અમે આની પણ તપાસ કરીશું.’

વિપક્ષની માંગણીઓ અને ગૃહમાં ચર્ચા માટેના મુદ્દાઓ

વિપક્ષે પહેલગામ અને ત્યાંના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર દ્વારા આપવામાં આવેલા નિવેદનો પર ગૃહમાં ચર્ચાની માંગ કરી છે.

વિપક્ષ ભારત-પાકિસ્તાન અંગે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા આપવામાં આવેલા તાજેતરના નિવેદન પર પણ ગૃહમાં ચર્ચાની માંગ કરે છે.

બિહારમાં મતદાર યાદી સુધારણા ચાલી રહી છે અને આ દરમિયાન વિપક્ષે ગૃહમાં મતદાનના અધિકાર પર ચર્ચાની પણ માંગ કરી છે.

બેઠક દરમિયાન, વિપક્ષી પક્ષોએ ચીન, પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ સાથેની સરહદ પર બનેલા બે-મોરચાના ધરી પર ચર્ચાની પણ માંગ કરી છે.

વિપક્ષ એવી પણ માંગ કરે છે કે ગૃહમાં ઉત્તર-પૂર્વીય રાજ્ય મણિપુરની પરિસ્થિતિ પર ચર્ચા કરવામાં આવે.