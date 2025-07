PM મોદી બ્રિટનની 2 દિવસની મુલાકાતે જશે

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 23 થી 24 જુલાઈ દરમિયાન યુનાઇટેડ કિંગડમ (યુકે) ની સત્તાવાર મુલાકાતે જશે. આ મુલાકાત બ્રિટિશ વડા પ્રધાન સર કીર સ્ટારમરના આમંત્રણ પર થઈ રહી છે, જેમણે તાજેતરમાં દેશમાં સત્તા સંભાળી છે. આ પીએમ મોદીની બ્રિટનની ચોથી મુલાકાત હશે, પરંતુ નવી લેબર પાર્ટી સરકાર સાથે આ તેમની પ્રથમ દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો હશે, અને આ મુલાકાતને વ્યૂહાત્મક વળાંક બનાવે છે.

PM Modi to visit UK and Maldives from July 23-26; focus on trade, security and regional cooperation

Prime Minister Narendra Modi will embark on a four-day official visit to the United Kingdom and Maldives from July 23 to 26, marking a significant diplomatic engagement aimed at

