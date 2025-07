રશિયા તૈયારી કરી રહ્યું છે અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા હુમલાની

યુક્રેન પરના હુમલા અંગે એક મોટા સમાચાર બહાર આવ્યા છે. યુક્રેન પર અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા હુમલાની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. બુન્ડેસ્વેહરના મેજર જનરલ અને યુક્રેનના કોઓર્ડિનેશન હેડક્વાર્ટરના વડા ક્રિશ્ચિયન ફ્રાઈડિંગના જણાવ્યા અનુસાર, યુક્રેન પર એકસાથે 2 હજાર ડ્રોનથી હુમલા થઈ શકે છે. તેમણે કહ્યું કે રશિયાની ઉત્પાદન ક્ષમતા સંખ્યા, ઘનતા અને ભૌગોલિક સ્થાનની દ્રષ્ટિએ વધી રહી છે, અને હુમલાઓ પણ વધી રહ્યા છે.

German Major General Christian Freuding, head of the Bundeswehr’s Ukraine Situation Center, stated on the Nachgefragt podcast that Moscow aims to reach the capability of launching 2,000 drones simultaneously against Ukraine.

