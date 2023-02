ભારતમાં આયોજિત G-20 બેઠકમાં જાપાનના વિદેશ મંત્રી નહીં રહે હાજર

જાપાનના વિદેશ મંત્રી યોશિમાસા હયાશી બુધવારથી ભારતમાં શરૂ થઈ રહેલી G20 દેશોના વિદેશ મંત્રીઓની બેઠકમાં ભાગ લેશે નહીં. જો મીડિયા રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો હયાશીએ પોતાનો ભારત પ્રવાસ રદ્દ કરી દીધો છે. તેની પાછળ જાપાનની સંસદમાં બજેટ અંગેની ચર્ચા કહેવામાં આવી રહી છે.

Japanese Foreign Min Yoshimasa Hayashi will likely skip a meeting with G20 counterparts in India this week due to a scheduling conflict with a Diet session, a ruling party source said. He must attend a parliamentary session later this week for fiscal 2023 budget: Japan Today

