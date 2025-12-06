સ્મૃતિના હાથમાં ન દેખાઈ સગાઈ રિંગ, શું તૂટ્યો સંબંધ?

સ્મૃતિ મંધાનાના પલાશ મુછલ સાથેના લગ્ન મુલતવી રાખ્યા પછી ક્રિકેટરે તેની પહેલી પોસ્ટથી બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા, જેમાં તેના હાથમાંથી સગાઈની રિંગ જોવા મળી નહીં.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની ઉપ-કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાએ 23 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ ગાયક-સંગીતકાર પલાશ મુછલ સાથેના લગ્ન મુલતવી રાખ્યા પછી સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની પહેલી પોસ્ટ કરી હતી. જોકે, ચાહકો સ્મૃતિની ગુમ થયેલી સગાઈની રિંગ તરફ આકર્ષાયા હતા, જે તેના હાથમાં દેખાતી નહોતી. લગ્ન મુલતવી રાખ્યા પછી સ્મૃતિ મંધાનાનો સોશિયલ મીડિયા પર આ પહેલો વીડિયો હતો અને તે હવે ઇન્ટરનેટ પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

5 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ, સ્મૃતિએ તેના લગ્ન મુલતવી રાખ્યા પછી તેની પહેલી પોસ્ટ શેર કરી, અને નવી લગ્ન તારીખ વિશે હજુ સુધી કોઈ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી. ટૂથપેસ્ટ બ્રાન્ડ કોલગેટ સાથેની પેઇડ પાર્ટનરશિપ પોસ્ટમાં, વર્લ્ડ કપ વિજેતા ઉપ-કેપ્ટને ફાઇનલ મેચ જીત્યા પછી પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી. જો કે, ચાહકોએ તરત જ તેની આંગળીમાંથી ગુમ થયેલી સગાઈની વીંટી જોઈ, જ્યારે કેટલાકને આશ્ચર્ય થયું કે શું આ વીડિયોસગાઈ અથવા પ્રપોઝલ દિવસ પહેલા શૂટ કરવામાં આવ્યો છે. એક ચાહકે ટિપ્પણી કરી, “તે ઉદાસ કેમ લાગે છે? તે હસતી હોય છે, પરંતુ તેનો અવાજ અને તેની આંખો ઉદાસ લાગે છે, અને તેણે તેની સગાઈની રિંગ પહેરી નથી.” બીજાએ X (અગાઉ ટ્વિટર) પર લખ્યું કે તેના હાથમાં મહેંદી નહોતી, એટલે કે તે તેની સગાઈ પહેલા શૂટ કરવામાં આવ્યુ હશે.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Smriti Mandhana (@smriti_mandhana)

તાજેતરમાં, ઘણા અહેવાલોમાં જણાવાયું હતું કે ભારતીય ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના 7 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ સંગીતકાર પલાશ મુચ્છલ સાથે લગ્ન કરશે. જોકે, સ્મૃતિના ભાઈ શ્રવણ મંધાનાએ આ દાવાઓને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યા હતા. હિન્દુસ્તાન ટાઇમ્સ સાથેની એક મુલાકાતમાં શ્રવણે જણાવ્યું હતું કે તેમને આ અફવાઓ વિશે કોઈ જાણકારી નથી, પરંતુ લગ્ન હજુ પણ મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે.

સ્મૃતિ અને પલાશના લગ્ન ક્રિકેટરના વતન સાંગલીમાં થવાના હતા, પરંતુ તેના પિતા શ્રીનિવાસ મંધાનાને તબીબી કટોકટીના કારણે તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવતાં લગ્ન અચાનક મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા હતા. એક દિવસ પછી, સ્મૃતિ મંધાનાના વરરાજાને પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR