અદાણી-હિંડનબર્ગ કેસની સુનાવણી સુપ્રીમ કોર્ટમાં 17 ફેબ્રુઆરીએ થશે. સોમવાર (13 ફેબ્રુઆરી)ના રોજ સુનાવણી દરમિયાન કેન્દ્રએ સુપ્રીમ કોર્ટને કહ્યું કે તેને શેરબજારની સારી કામગીરી માટે એક સમિતિની રચના કરવામાં કોઈ વાંધો નથી. પરંતુ વિદેશી રોકાણને અસર ન થવી જોઈએ તેનું ધ્યાન રાખવું પડશે.

Adani-Hindenburg row hearing in SC | SC asks the Centre to come on Friday & apprise it about the remit of the committee.

કોર્ટે કેન્દ્રને તેના સૂચનો સીલબંધ કવરમાં સમિતિના સભ્યોને સુપરત કરવાની મંજૂરી આપી હતી. ગત સુનાવણીમાં કોર્ટે રોકાણકારોના પૈસા ડૂબવા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. કોર્ટે ભવિષ્યમાં લોકોને આવા નુકસાનથી બચાવવા માટે સિસ્ટમમાં સુધારો કરવાની જરૂર હોવાનું જણાવ્યું હતું.

During a hearing on the Adani-Hindenburg row in SC, Solicitor General Tushar Mehta says the government has no objection to appointing a committee to suggest how to ensure investors are protected in future & that SEBI is competent to deal with the situation.

— ANI (@ANI) February 13, 2023