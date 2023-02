16 ફેબ્રુઆરીએ MCD મેયરની ચૂંટણી માટે મતદાન નહીં થાય

MCD મેયર પદની ચૂંટણીના મામલામાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં 17 ફેબ્રુઆરીએ સુનાવણી થશે. હાલમાં 16 ફેબ્રુઆરીએ મતદાન થશે નહીં. આમ આદમી પાર્ટીએ પ્રોટેમ ચેરમેન બદલવા અને નોમિનેટેડ કાઉન્સિલરોને વોટિંગથી દૂર રાખવાની માંગ કરી છે. AAPના મેયરપદના ઉમેદવાર શેલી ઓબેરોયે એમસીડી ચૂંટણીમાં નોમિનેટેડ સભ્યોને મતદાન કરવાની મંજૂરી આપવાના દિલ્હીના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરના નિર્ણયને પડકાર્યો.

Supreme Court adjourns for Friday the hearing on AAP and Shelly Oberoi's plea challenging the Delhi Lieutenant-Governor's decision to permit the nominated members to vote in the elections for mayor and deputy mayor in MCD.

