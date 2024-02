જમ્મુ-કાશ્મીરના શ્રીનગરમાં આતંકી હુમલો

શ્રીનગર જિલ્લાના કરફાલી મોહલ્લાના શહીદગંજ વિસ્તારમાં આતંકવાદીઓએ એક વ્યક્તિની ગોળી મારીને હત્યા કરી નાખી અને બીજાને ઘાયલ કર્યો. એક ટોચના પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે આજે સાંજે આતંકવાદીઓએ બે લોકો પર ગોળીબાર કર્યો હતો. ઇજાગ્રસ્તો પૈકી એકનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે બીજાને સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. દરમિયાન હુમલાખોરોને પકડવા માટે સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરી લેવામાં આવ્યો છે.

VIDEO | Visuals from Habba Kadal area in Srinagar, where terrorists shot dead a worker from Punjab earlier today. pic.twitter.com/GF085wzl22

— Press Trust of India (@PTI_News) February 7, 2024