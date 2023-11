તેલંગાણા BJP મેનિફેસ્ટો : ઈન્શ્યોરન્સ, લેપટોપ, ગેસ સિલિન્ડર મફતમાં મળશે

કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે શનિવારે તેલંગાણા વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) નું મેનિફેસ્ટો બહાર પાડ્યું. આ દરમિયાન તેમણે કહ્યું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેલંગાણાને મજબૂત અને સશક્ત બનાવવા માટે ઘણું કામ કર્યું છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે કહ્યું કે, આજે અમે તેલંગાણા વિધાનસભા ચૂંટણી માટે ભાજપનો ઢંઢેરો બહાર પાડી રહ્યા છીએ. ઢંઢેરો પીએમ મોદીની ગેરંટી છે.” મેનિફેસ્ટોમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે બાળકીના જન્મ પર તેના નામે 2 લાખ રૂપિયાની ફિક્સ ડિપોઝીટ કરવામાં આવશે. આ સિવાય ડિગ્રી કે પ્રોફેશનલ કોર્સ કરનારાઓને ફ્રી લેપટોપ આપવામાં આવશે.

The BJP under the leadership of Modi Ji is determined to make Telangana free from the clutches of corrupt and dynastic politics. Launched the BJP Telangana’s Sankalp Patra in Hyderabad today.

అవినీతి, కుటుంబ రాజకీయాల బారి నుంచి తెలంగాణను తీర్చిదిద్దేందుకు మోదీ నాయకత్వంలోని బీజేపీ… pic.twitter.com/fdfaYuiVFs — Amit Shah (@AmitShah) November 18, 2023

પસંદગી પ્રક્રિયામાં પારદર્શિતા લાવવામાં આવશે

મેનિફેસ્ટો અનુસાર, મહિલા સ્વ-સહાય જૂથોને માત્ર 1 ટકા વ્યાજ દરે લોન આપવામાં આવશે. તે જ સમયે, ગ્રુપ-એ અને ગ્રુપ-બી સેવાઓ સમયસર અને કાર્યક્ષમ રીતે ફાળવવામાં આવશે. પસંદગી પ્રક્રિયાને પહેલા કરતા વધુ પારદર્શક બનાવવામાં આવશે.

After the BJP government is formed Telangana will get the first backward class CM.

బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన తర్వాత తెలంగాణలో తొలి వెనుకబడిన తరగతికి చెందిన వ్యక్తి సీఎం అవుతారు. pic.twitter.com/vzBDMNODC6 — Amit Shah (@AmitShah) November 18, 2023

મહિનામાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ લાવશે

મેનિફેસ્ટોમાં પ્રધાનમંત્રી પાક વીમા યોજના હેઠળ ખેડૂતોને મફત વીમો આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓને દર વર્ષે 4 મફત ગેસ સિલિન્ડર આપવામાં આવશે. એકવાર ભારતીય જનતા પાર્ટી તેલંગાણામાં સરકાર બનાવશે, તે 6 મહિનામાં રાજ્યમાં સમાન નાગરિક સંહિતા (UCC) લાવશે.

Under the leadership of KCR Telangana has become a Loot Tantra instead of Loktantra and Parivar Tantra instead of Prajatantra.

కేసీఆర్ నాయకత్వంలో తెలంగాణ లోక్తంత్రానికి బదులు దోపిడి తంత్రంగా, ప్రజాతంత్రానికి బదులు పరివార్ తంత్రంగా మారింది. pic.twitter.com/6crncODCbP — Amit Shah (@AmitShah) November 18, 2023



કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું

મેનિફેસ્ટો બહાર પાડતી વખતે કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધતા શાને કહ્યું, “2004 થી 14 દરમિયાન, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં ‘યુનાઇટેડ આંધ્ર પ્રદેશ’ માટે માત્ર 2 લાખ કરોડ રૂપિયા ડિવોલ્યુશન અને ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ તરીકે જાહેર કર્યા હતા. “ભાજપ સરકારે માત્ર 9 વર્ષમાં 2 લાખ 50 હજાર કરોડ રૂપિયા જાહેર કર્યા. તેમણે કહ્યું, “આ મેનિફેસ્ટો પીએમ મોદીની ગેરંટી છે. અમે જે વચનો આપ્યા હતા તે અમે હંમેશા પૂરા કર્યા છે. અમે અમારા વચનો પાળ્યા છે અને પૂર્ણ બહુમતી મળ્યા પછી અમારા વચનો પૂરા કર્યા છે. કોંગ્રેસે ક્યારેય અલગ રાજ્યને સમર્થન આપ્યું નથી. અને જ્યારે વિભાજન થયું ત્યારે ઉતાવળમાં, તે તેલંગાણાને આપ્યું.”