ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ફાઈનલ મેચ પહેલા હાઈ લેવલ બેઠક

રવિવારે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે યોજાનારી ICC ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ માટે તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. આ મેચમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ટીમને પ્રોત્સાહિત કરતા જોવા મળશે. આ બધા વચ્ચે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરવા માટે ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજી હતી. રાજ્યના મુખ્યમંત્રીએ શુક્રવારે સુરક્ષા, સ્વચ્છતા અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાપન સંબંધિત વ્યવસ્થાઓની સમીક્ષા કરવા માટે બેઠક યોજી હતી. ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયના જણાવ્યા અનુસાર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઓસ્ટ્રેલિયાના નાયબ વડાપ્રધાન રિચાર્ડ માર્લ્સ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ICC ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ મેચ નિહાળશે.

6 હજારથી વધુ પોલીસકર્મીઓ તૈનાત રહેશે

વ્યવસ્થા અંગે વિસ્તૃત માહિતી આપતા, અમદાવાદ પોલીસ કમિશનર જીએસ મલિકે જણાવ્યું હતું કે 6,000 થી વધુ પોલીસકર્મીઓ તૈનાત કરવામાં આવશે, જેમાંથી 3,000 મેદાનની અંદર હશે. આ સિવાય તેમણે વધુમાં કહ્યું કે NDRFની બે ટીમો, ચેતક કમાન્ડોની બે ટીમો અને બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્કવોડની 10 ટીમો સંપૂર્ણ સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તૈનાત કરવામાં આવશે. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાનાર વર્લ્ડકપની ફાઈનલ માટે પોલીસ દ્વારા તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. અમે આ માટે ખૂબ જ વિગતવાર યોજના બનાવી છે. 3,000થી વધુ RAFની એક કંપની સહિત પોલીસ કર્મચારીઓને સ્ટેડિયમની અંદર તૈનાત કરવામાં આવશે. એકંદરે, NDRFની બે ટીમો, બે ચેતક કમાન્ડો ટીમો, 10 બોમ્બ ડિસ્પોઝલ સ્કવોડની ટીમો ઉપરાંત 6,000થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓ તૈનાત રહેશે.

