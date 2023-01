Hockey World Cup માટે ટીમ ઈન્ડિયાની નવી જર્સી, મનપ્રીતે શેર કર્યો ફોટો

હોકી મેન્સ વર્લ્ડ કપ 2023 શુક્રવારથી શરૂ થશે. તેની પ્રથમ મેચ આર્જેન્ટિના અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ભુવનેશ્વરમાં રમાશે. તે જ સમયે, ટીમ ઈન્ડિયા તેની પ્રથમ મેચ સ્પેન સામે રાઉરકેલામાં રમશે. વર્લ્ડ કપના પ્રથમ દિવસે કુલ ચાર મેચ રમાશે. વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારતીય હોકી ટીમને નવી જર્સી મળી છે. તેની તસવીર મનપ્રીત સિંહે પોતાના ટ્વિટર હેન્ડલ પર શેર કરી છે. તેના પર ફેન્સે ઘણી પ્રતિક્રિયાઓ આપી છે. ભારતીય હોકી ખેલાડી મનપ્રીત સિંહે ટીમ ઈન્ડિયાની નવી જર્સી સાથેનો ફોટો ટ્વીટ કર્યો છે. તેમાં બે ચિત્રો છે. એક તસવીરમાં તે હાર્દિક રાય સાથે અને બીજી તસવીરમાં આખી ટીમ જોવા મળી રહી છે.

Lucky to be receiving my #HWC2023 jersey from the talented and young star @hardikrai16! Joke aside we are ready and all set for our campaign starting on the 13th here in #Rourkela – are you?

Send in your support and cheers for #TeamIndia! #IndiaKaGame #StarsBecomeLegends pic.twitter.com/wWKGRAvwZq

— Manpreet Singh (@manpreetpawar07) January 12, 2023