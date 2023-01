IND vs SL 2nd ODI : શ્રીલંકા 215 રનમાં ઓલઆઉટ, ભારતને જીત માટે આપ્યો 216 રનનો ટાર્ગેટ

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 3 મેચની શ્રેણીની બીજી વનડેમાં શ્રીલંકાનો સામનો કરી રહી છે. શ્રીલંકાએ ભારતને જીતવા માટે 216 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો છે. પ્રથમ બેટિંગ કરતા શ્રીલંકાની ટીમ 39.4 ઓવરમાં 215 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ભારત તરફથી કુલદીપ યાદવ અને મોહમ્મદ સિરાજે ત્રણ-ત્રણ વિકેટ ઝડપી હતી. કોલકાતાના ઐતિહાસિક ઈડન ગાર્ડન્સ સ્ટેડિયમમાં ચાલી રહેલી આ મેચમાં મુલાકાતી શ્રીલંકાની ટીમે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ટીમ ઈન્ડિયાએ પોતાની પ્રથમ વનડે નામની જાહેરાત કરી હતી.

India vs Sri Lanka, 2nd ODI | Sri Lanka all out for 215 runs at Kolkata's Eden Gardens

