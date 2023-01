પૃથ્વીએ તોફાની બેટિંગ કરીને ટીમ ઇન્ડિયાનાં દ્વાર ખટખટાવ્યાં

નવી દિલ્હીઃ ટીમ ઇન્ડિયાથી બહાર રહેલા બેટ્સમેન પૃષ્વી શો ઘરેલુ ક્રિકેટમાં આક્રમક બેટિંગ કરી છે. તેણે આસામની સામે ટ્રિપલ સેન્ચુરી બનાવી છે. પૃથ્વી શોS રણજી ટ્રોફીમાં આસામ સામે વિસ્ફોટક 379 રનની ઇનિંગ રમીને ઈતિહાસ રચ્યો છે. તેએ શાનદાર ઇનિંગ્સમાં 49 ચોક્કા અને ચાર છક્કા પણ માર્યા હતા.

રણજી ટ્રોફીમાં કોઈ પણ ઓપનર દ્વારા આ સર્વોચ્ચ સ્કોર છે. તેણે આ મેચમાં 107 બોલમાં સદી, 235 બોલમાં બેવડી સદી અને 326 બોલમાં ટ્રિપલ સદી ફટકારી હતી. આસામ સામેની રણજી મેચમાં પૃથ્વીએ બુધવારે 383 બોલમાં 379 રન કર્યા હતા. ભારતના ફર્સ્ડ ક્લાસ ક્રિકેટમાં અગાઉ મહારાષ્ટ્ર તરફથી રમતા ભાઉસાહેબ નિંબાલકરે 443 રન કર્યા હતા. ત્યાર બાદ પૃથ્વી શોએ બીજો સર્વોચ્ચ વ્યક્તિગત સ્કોર ફટકાર્યો છે.

Prithvi Shaw smashes the second-highest individual score ever in the Ranji Trophy. @PrithviShaw#PrithviShaw pic.twitter.com/bSHLTv5wqV

