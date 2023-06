તમિલનાડુના ગવર્નરે મંત્રી વી સેંથિલ બાલાજીની હકાલપટ્ટી કરી

તમિલનાડુના રાજ્યપાલ આરએન રવિએ ગુરુવારે (29 જૂન) ના રોજ જેલમાં બંધ મંત્રી વી. સેંથિલ બાલાજીને મંત્રી પરિષદમાંથી બરતરફ કર્યા. તમિલનાડુ રાજ ભવને એક નિવેદન જારી કરીને કહ્યું કે મંત્રી વી સેંથિલ બાલાજી મની લોન્ડરિંગ અને મની લોન્ડરિંગ સહિત અનેક ભ્રષ્ટાચારના કેસોમાં ગંભીર ફોજદારી કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ સંજોગોમાં રાજ્યપાલે તેમને તાત્કાલિક અસરથી મંત્રી પરિષદમાંથી બરતરફ કરી દીધા છે.

Tamil Nadu Governor RN Ravi dismisses jailed V Senthil Balaji from the Council of Ministers with immediate effect. pic.twitter.com/fhDJdxUZxE



આ મામલે તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિને કહ્યું કે રાજ્યપાલને કોઈ પણ મંત્રીને કેબિનેટમાંથી બરતરફ કરવાનો કોઈ અધિકાર નથી, અમે કાયદાકીય રીતે આ મુદ્દાનો સામનો કરીશું. તે જ સમયે, રાજભવનના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે થિરુ વી. સેંથિલ બાલાજી મંત્રી તરીકેના તેમના પદનો દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે, તપાસને પ્રભાવિત કરી રહ્યા છે અને કાયદા અને ન્યાયની યોગ્ય પ્રક્રિયાને અવરોધે છે. તેની સામે ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ અને ભારતીય દંડ સંહિતા હેઠળ કેટલાક વધુ ફોજદારી કેસોની રાજ્ય પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

તમિલનાડુ રાજભવને બીજું શું કહ્યું?

રાજભવન વતી, એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે એવી આશંકા છે કે મંત્રી પરિષદમાં થિરુ વી. સેંથિલ બાલાજીનું ચાલુ રહેવાથી ન્યાયી તપાસ સહિત કાયદાની યોગ્ય પ્રક્રિયાને પ્રતિકૂળ અસર થશે, જે રાજ્યમાં બંધારણીય તંત્રને તોડી શકે છે. . આ સંજોગોમાં રાજ્યપાલે થિરુ વી. સેંથિલ બાલાજીને તાત્કાલિક અસરથી મંત્રી પરિષદમાંથી બરતરફ કરી દીધા છે.

#WATCH | “The Governor doesn’t have rights, we will face this legally,” says Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin on the dismissal of Tamil Nadu Minister V Senthil Balaji by Governor RN Ravi https://t.co/ba818uQX8t pic.twitter.com/B4NXeYM3kI

— ANI (@ANI) June 29, 2023