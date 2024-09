સાઉથના આ અભિનેતા ભયાનક અકસ્માતનો ભોગ બન્યા!

તામિલનાડુ: સાઉથના જાણીતા અભિનેતા જીવા બુધવારે સાંજે પત્ની સુપ્રિયા સાથે ચેન્નાઈ જઈ રહ્યા હતા. ત્યારે રસ્તામાં તેમની કારને ભયાનક અકસ્માત નડ્યો હતો. આ અકસ્માત તમિલનાડુના કલ્લાકુરિચીમાં બન્યો હતો. આ અકસ્માતમાં કારનું બમ્પર તૂટી ગયું હતું. જો કે, સદનસીબે જીવા કે તેમના પત્ની સુપ્રિયાને કોઈ ગંભીર ઈજાઓ થઈ નથી. આ અકસ્માતની તસવીરો અને વીડિયો સામે આવ્યા છે.

Actor #Jeeva met with a car accident at #Kallakurichi.

Fortunately, despite severe damage to the car, both Jiva and his wife escaped without any injury. pic.twitter.com/bQ5KY88aXM

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) September 11, 2024