અજિત પવારની કઈ ઈચ્છા અધૂરી રહી ગઈ? સુપ્રિયા સુળે થયા ભાવુક

મારા ભાઈના અવસાનને પાંચ મહિના થઈ ગયા છે. અમારો પરિવાર ધીમે ધીમે આ દુઃખમાંથી બહાર આવી રહ્યો છે. દાદા જે ઇચ્છતા હતા તે થયું નહીં. અજિત પવારને યાદ કરીને સુપ્રિયા સુળે ભાવુક થઈ ગયા.
દિલ્હીના જંતરમંતર પહોંચેલા સુપ્રિયા સુળેએ મીડિયાને સંબોધન કર્યું. અજિત પવારને યાદ કરતાં તેમણે કહ્યું, ‘મારો ભાઈ હવે આપણી સાથે નથી. તેથી, મારા ભાઈને લગતી કે તેમના નામની બધી ચર્ચાઓ હવે સંપૂર્ણપણે બંધ થઈ ગઈ છે. મારા ભાઈના અવસાનને પાંચ મહિના થઈ ગયા છે. અમારો પરિવાર ધીમે ધીમે આ દુઃખમાંથી બહાર આવી રહ્યો છે. મારા ભાઈની છેલ્લી ઇચ્છા હતી કે રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટીના બંને જૂથો એક થાય અને સાથે મળીને રાજ્ય અને દેશની સેવા કરે. અમે આ છેલ્લી ઇચ્છા પૂરી કરવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર હતા.”
સુપ્રિયા સુળે અજિત પવારને યાદ કરીને ભાવુક થઈ ગયા
અજિત પવારને યાદ કરીને સુપ્રિયા સુળે ભાવુક થઈ ગયા અને કહ્યું,”દાદાના જીવનકાળ દરમિયાન પણ બંને NCP એક થાય તેવી અમારી ઇચ્છા હતી, અને આજે પણ, તેમના મૃત્યુ પછી, અમારી પાસે હજુ પણ એ જ લાગણી છે. પરંતુ હવે, બીજી બાજુથી આવી કોઈ સકારાત્મક લાગણી દેખાતી નથી. તેથી, મેં અને અમારા સંગઠને આ મુદ્દાને સંપૂર્ણપણે બંધ માન્યો છે.” સુપ્રિયા સુળેએ અજિત પવાર વિશે ઘણી વાતો યાદ કરી.
તેમણે ઉમેર્યુ કે જે દિવસે દાદાનું અવસાન થયું, તે દિવસે અમારા કેટલાક વરિષ્ઠ નેતાઓએ આ મુદ્દાનો ઉલ્લેખ કર્યો. પરંતુ વિરોધી પક્ષે તેનો ઇનકાર કર્યો.અમને કહેવામાં આવ્યું હતું કે આવી કોઈ ઘટના કે ઘટના ક્યારેય બની નથી. આનાથી અમને ખૂબ દુઃખ અને પીડા થઈ. એક તરફ, અમે અમારા ભાઈને ગુમાવ્યા હતા, અને બીજી તરફ અમે તેમની છેલ્લી ઇચ્છા પૂરી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા, કારણ કે આ પ્રસ્તાવ મારા ભાઈ તરફથી હતો.
સુપ્રિયા સુળેએ કહ્યું કે આ કારણોસર, અમે તે દિવસે આ બાબતનો કાયમ માટે અંત લાવી દીધો. અમે સ્વાભિમાની લોકો છીએ અને અમારા સ્વાભિમાન સાથે સમાધાન કરીશું નહીં. મારો ભાઈ હવે આ દુનિયામાં નથી. જે દિવસે તેમનું અવસાન થયું અને તે પછી, જ્યારે મેં રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (શરદચંદ્ર પવાર) ના નેતાઓના નિવેદનો જોયા, ત્યારે મને સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે તેમનો દાદાની છેલ્લી ઇચ્છા પૂરી કરવાનો કોઈ ઈરાદો નહોતો. તેથી, મેં આ બાબતનો ત્યાં જ અંત લાવી દીધો. ત્યારથી, અમારું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાજ્ય અને દેશની સેવા કરવા પર છે.”