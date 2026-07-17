ગુજરાતમાં વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં ચોમાસાનો નવો રાઉન્ડ શરૂ

ગુજરાતમાં ગરમી અને ઉકળાટ વચ્ચે લાંબા વિરામ બાદ ફરી એકવાર મેઘરાજા પૂરા જોશમાં બેટિંગ કરવા માટે તૈયાર થયા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલી તાજી વિગતો અનુસાર, રાજ્ય પર એક મજબૂત વરસાદી ટ્રફ (સિસ્ટમ) સક્રિય થઈ છે. જેના કારણે ચોમાસાનો એક નવો અને અત્યંત તેજીલો રાઉન્ડ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. આગામી થોડા દિવસો દરમિયાન રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ વરસી શકે છે, જ્યારે કેટલાક ચોક્કસ જિલ્લાઓમાં સાર્વત્રિક ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
નવા રાઉન્ડમાં કયા વિસ્તારો પ્રભાવિત થશે?
હવામાન વિભાગના પૂર્વાનુમાન મુજબ, આગામી દિવસોમાં રાજ્યના તમામ ઝોનમાં મેઘમહેર જોવા મળશે:
દક્ષિણ ગુજરાત: આ નવા રાઉન્ડની સૌથી વ્યાપક અસર અહીં જોવા મળશે. ભરૂચ, સુરત, નર્મદા અને તાપી જિલ્લામાં મધ્યમથી લઈને અતિભારે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે.
સૌરાષ્ટ્ર: કપાસ અને મગફળીના હબ ગણાતા ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ, મોરબી, દેવભૂમિ દ્વારકા અને રાજકોટ જિલ્લામાં સારો એવો વરસાદ વરસી શકે છે.
ઉત્તર ગુજરાત: મહેસાણા, પાટણ અને સાબરકાંઠા જિલ્લાના વિસ્તારોમાં પણ સારા વરસાદની આશા બંધાઈ છે.
મધ્ય ગુજરાત: અમદાવાદ અને પાટનગર ગાંધીનગર સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં મોટેભાગે વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડશે.
છેલ્લા 24 કલાકના વરસાદી આંકડા
રાજ્યમાં સિસ્ટમ સક્રિય થતાં જ છેલ્લા 24 કલાકમાં જ 112 તાલુકાઓમાં નોંધપાત્ર વરસાદ નોંધાયો છે.
સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ જિલ્લાના પડધરી તાલુકામાં સૌથી વધુ 2.5 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો છે.
સુરતના કામરેજ અને કચ્છના રાપર પંથકમાં 2 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે.
સુરતના માંગરોળ અને બારડોલી, ભાવનગરના વલ્લભીપુર તેમજ અમદાવાદના ધંધુકા વિસ્તારમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ પડતાં સર્વત્ર પાણી-પાણી થઈ ગયું હતું. આ વરસાદને કારણે નીચાણવાળા કેટલાક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સમસ્યા પણ સામે આવી છે.
જગતના તાતમાં ખુશીનો માહોલ અને તંત્ર સજ્જ
ચોમાસાનો આ નવો તબક્કો ખેડૂતો માટે અમૃત સમાન સાબિત થશે. લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા પાકને નવું જીવન મળશે, જેનાથી કૃષિ ક્ષેત્રે સારા ઉત્પાદનની આશા વધી છે. જો કે, ભારે વરસાદની ચેતવણીને પગલે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ ન સર્જાય તે માટે સ્થાનીય વહીવટી તંત્રને અત્યારથી જ એલર્ટ મોડ પર રાખવામાં આવ્યું છે.
હવામાન વિભાગે સામાન્ય નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે, વરસાદ દરમિયાન બિનજરૂરી બહાર ન નીકળવું, ખાસ કરીને વેગીલા પ્રવાહવાળા નદી-નાળા કિનારે જવાનું ટાળવું અને વાહન ચલાવતી વખતે ખાસ સાવચેતી રાખવી.