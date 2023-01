સિનેમા હોલમાં બહારથી ખાવાનું લાવવા પર સુપ્રીમ કોર્ટની મહત્વની ટિપ્પણી

સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે સિનેમા હોલ અને મલ્ટિપ્લેક્સમાં બહારથી ખાદ્યપદાર્થો લાવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવો યોગ્ય છે. આ સિનેમા હોલ માલિકોના વ્યવસાયિક અધિકારોના દાયરામાં આવે છે. તેમની પાસેથી આ અધિકાર છીનવી શકાય નહીં. સુપ્રીમ કોર્ટે એમ પણ કહ્યું કે હોલ પરિસરમાં જે મળે છે તે ખાવા માટે કોઈને ફરજ પાડવામાં આવતી નથી.

Popcorn Goes Cold: SC says cinema owners can probihit outside food in halls

